Gasthof van Gelder in Wesel-Büderich wird zur Tagespflege

Der ehemalige Gasthof van Gelder im Herzen des Polderdorfes Büderich wird bald wieder zum Leben erweckt. Der Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel hat das traditionsreiche Gebäude für rund 350.000 Euro gekauft und verwirklicht zunächst auf knapp der Hälfte der Fläche eine Tagespflege.

Läuft alles nach Plan, können bis zu 17 Personen sowie vier Betreuer hier schon Ende des Jahres Weihnachten feiern.

St.-Stephanus-Haus wird die Einrichtung dann heißen, wie Caritasdirektor Michael van Meerbeck jetzt bei der Vorstellung der Pläne für Büderich bekanntgab. „Der heilige Stephanus war ein Diakon, der für Hilfe an den Menschen stand. Das passt sehr gut zu uns als Caritas, da wir uns ja auch den Menschen zuwenden.“

Jessica Tepass, Stefan Stürznickel, Michael van Meerbeck (alle Caritas), Wesels Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Architekt Joachim Eberl (von links) stellten die Pläne für die Umgestaltung der ehemaligen Gaststätte van Gelder vor. Foto: Markus Weissenfels / FFS

In direkter Nachbarschaft der Kirche werde bald eine Tagespflege für Menschen im Alter entstehen – zunächst sind knapp 312 Quadratmeter im hinteren Bereich des ehemaligen Festsaals dafür vorgesehen.



Früher Post und sogar mal Not-Kirche

Die Pläne erfahren auch viel Lob von der Weseler Bürgermeisterin Ulrike Westkamp: „Wir freuen uns sehr, dass in dieses traditionsreiche Haus wieder Leben einziehen wird. Das Gebäude hat eine lange Geschichte – es war früher nicht nur Gasthof, sondern auch Poststelle, Domizil einer Bank und sogar in den Jahren 1945 sowie 1975 eine Not-Kirche.“

Die geplante Tagespflege hier „im Herzen von Büderich“ sei genau das, was dort im Polderdorf benötigt werde, so Westkamp weiter.

Das Haus gehört zu den ältesten Gebäuden Büderichs, es stammt aus der Zeit des Wiederaufbau des Dorfes in den 1820er Jahren. Dieser war notwendig, nachdem das ein Stück entfernt gelegene Alt-Büderich auf Napoleons Befehl 1813 völlig zerstört worden war.







Großküche liefert die Mahlzeiten

In dem im Jahr 1906 errichteten Festsaal an der Pastor-Bergmann-Straße ziehen in den kommenden Monaten großzügige Aufenthaltsräume, ein Pflegebad, Ruheräume sowie ein offene Küche ein.

Gekocht wird hier zwar nicht, doch von einer Großküche wird die künftige Tagespflege die Senioren mit warmen Mahlzeiten versorgen.

Ein Haus mit langer Geschichte. Foto: Markus Weissenfels / FFS

Architekt Joachim Eberl erläutert Einzelheiten des Millionenprojekts, dessen eigentliche Bauzeit er auf sechs bis sieben Monate schätzt. „Wir haben bereits Abstimmungen mit dem Denkmalschutz vorgenommen.

So werden wir historische Fensteröffnungen wiederherstellen und versuchen die alten Holztüren zu erhalten – man braucht hier allerdings Phantasie“, erläutert Eberl Besonderheiten dieser Baumaßnahme.



Schöner Innenhof mit Brunnen

Michael van Meerbeck freut sich bereits auf einen „wunderschönen Innenhof, in dem ein Brunnen plätschert, mit angrenzendem Garten“.

Vieles der Einrichtung könne erhalten werden, manches sei jedoch nicht mehr zu gebrauchen – wie die beiden Kegelbahnen.

Was mit dem Bereich des Hauses geschieht, der an den Marktplatz grenzt, sei noch nicht entschieden, so van Meerbeck. „Wir stellen uns natürlich die Frage, ob hier in dem ehemaligen Hotel Wohnraum verwirklicht werden kann.“

Wo heute noch die Theke der alten Gaststätte steht, wäre eventuell ein Café denkbar. Doch das ist noch Zukunftsmusik...

Wer sich für die Tagespflege in Büderich interessiert kann sich beim St.-Bonifatius-Haus in Wesel unter Telefon 0281 - 3 41 78 10 melden.