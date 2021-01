Grüne wollen weniger Personal im Hamminkelner Rathaus

Hamminkeln. Lob gibt es für die Verwaltung, weil sie den Investitionsplan abgespeckt hat. Die Grünen hätten aber gerne ein eigenes Jugendamt.

Als eine Herausforderung bezeichnen die Grünen den neuen Haushaltsentwurf der Stadt Hamminkeln. Denn als Ehrenamtler ein Werk mit 857 Seiten durchzuarbeiten, bedeutet viel Arbeit. "Schwierige Rahmenbedingungen begleiten diesen Haushaltsentwurf", urteilen die Grünen.

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen, die Kosten der Coronakrise, eine steigende Kreisumlage, eine um 14,6 Prozent höhere Jugendamtsumlage und - nicht zu vergessen - die nach wie vor ungerechte Finanzierung und Ausstattung der ländlichen Kommunen, kritisieren die Grünen. "Der Spielraum in diesem Haushalt ist mehr als gering und der Schritt in die Haushaltssicherung nicht weit", erklärt der Fraktionsvorsitzende Johannes Flaswinkel.

An Stellschrauben arbeiten

"Aber alles klagen hilft uns nicht weiter. Wir müssen an unseren Stellschrauben konstruktiv, nachhaltig und zukunftsweisend arbeiten. Wir begrüßen ausdrücklich die Einsicht, den Investitionsberg endlich abzuarbeiten und auf ein realistisches Maß herunter zu kommen", so Flaswinkel, der die Bugwelle an Investitionsplänen, die seit Jahren die Hamminkelner Haushalte prägen, ebenso lange kritisiert.

So seien in 2021 für den Hochbau noch 14,6 Millionen Euro vorgesehen, dieser Betrag reduziert sich dann in 2022 auf 4,7 Millionen Euro, ähnlich sei es bei den Tiefbaumaßnahmen, dort reduziere sich der Betrag von 13,1 Millionen in 2021 auf 6,7 Millionen Euro in 2022.

Kritischer Blick auf die Personalkosten

Diese Entwicklung müsse sich in Zukunft auch bei den dortigen Personalkosten wiederfinden, so die Grünen, die den Personaletat der Stadt schon seit längerer Zeit anprangern: "Dazu werden wir in den nächsten Wochen das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen. Die Personalkosten machen einen ganz erheblichen Anteil an unseren Ausgaben aus. Daher ist hier ein kritischer Blick unausweichlich. So muss auch beim Stellenplan noch einmal geprüft werden, ob neue Stellen jetzt sofort erforderlich sind oder ob sie nicht noch ein Jahr geschoben werden können."

Die Grünen haben auch einige Anträge gestellt, um den Haushalt an ihre Vorstellungen anzupassen. Sie wollen noch einmal prüfen lassen, ob die Stadt sich nicht ein eigenes Jugendamt leisten soll. Diese Aufgabe übernimmt bisher der Kreis Wesel für die Stadt. Genau die gleiche Forderung hatte die SPD bereits 2015 erhoben, war damit allerdings gescheitert. Außerdem fordern die Grünen einen „Runden Tisch Landwirtschaft“, um dem Dialog und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft einen verbindlichen und konstruktiven Rahmen zu geben.

Zukunftskonzept für Grundschule Dingden

Zu ihren Wünschen zählt auch ein öffentliches Baumfäll- und Baumpflanzkataster, ein Förderprogramm für Lastenfahrräder aufzulegen. Sie hätten es auch gerne, dass Hamminkeln der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW beitritt. Das integrierte Klimaschutzkonzept soll fortgeschrieben und ein Zukunftskonzept für die Grundschule in Dingden erstellt werden.