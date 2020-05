Hamminkeln: 20-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein Hamminkelner ist in Brünen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Hamminkeln Ein Hamminkelner ist am Samstagabend in Brünen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er hatte den Wagen eines Dorsteners übersehen.

Hamminkeln. Polizei und Rettungskräfte sind am Samstagabend zum Havelicher Weg in Brünen gerufen worden. Ein 20-jähriger Mann aus Hamminkeln war dort gegen 20.15 mit seinem Audi in Richtung Gertendorfer Weg unterwegs. Offenbar übersah er einen Dorstener (38), der auf der B70 Richtung aus Raesfeld Brünen fuhr, es kam zum Zusammenstoß. Der Hamminkelner wurde schwer verletzt, eine Lebensgefahr bestand nach Einschätzung der Einsatzkräfte nicht. Weitere Personen wurden leicht verletzt.