Polizei Hamminkeln: Einbruch in Einfamilienhaus am ersten Feiertag

Hamminkeln Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hamminkeln am ersten Weihnachtsfeiertag sucht die Polizei Zeugen.

Hamminkeln. Am Freitag zwischen 16 und kurz nach Mitternacht brachen bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln der zur Gebäuderückseite gelegenen Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Daßhorst in Hamminkeln ein und durchsuchten das gesamte Wohnhaus.

Zur Beute kann momentan noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen

dauern an. Um Hinweise bittet die Polizei Hamminkeln unter der

Rufnummer 02852/966100.