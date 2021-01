Hamminkeln: Geringe Verschuldung lässt Handlungsspielraum

Hamminkeln Die Gemeindeprüfungsanstalt nahm die Finanzen der Stadt Hamminkeln unter die Lupe. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind wichtig.

Die finanziellen Spielräume sind derzeit bekanntlich in vielen Kommunen gering. "Auch die Stadt Hamminkeln befindet sich in einer schwierigen Haushaltssituation, die weitere Konsolidierungsmaßnahmen unerlässlich macht. Wir messen der Nachhaltigkeit bei den Stadtfinanzen eine große Bedeutung zu", erklärte Simone Kaspar, Stellvertreterin des Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW), bei der Vorstellung der Ergebnisse.

In den vergangenen Monaten hatte ein sechsköpfiges Prüfungsteam die Themenbereiche Finanzen, Beteiligungen, Offene Ganztagsschulen, Bauaufsicht, Vergabewesen, Verkehrsflächen und interkommunale Zusammenarbeit geprüft. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen stellten in der letzten Ratssitzung Projektleiter Dirk Hungermann und Vizepräsidentin Simone Kaspar vor.

Verschuldung im kommunalen Vergleich geringer

In den Haushaltsjahren von 2014 bis 2018 konnte die Stadt nur 2016 ein positives Ergebnis erzielen. Grund hierfür war ein hohes Gewerbesteueraufkommen. In den übrigen Jahren blieben die Jahresergebnisse defizitär, die Ausgleichsrücklage ist inzwischen vollständig aufgezehrt. Auch für die kommenden Jahre plant die Stadtverwaltung mit negativen Ergebnissen.

"Daher ist weiterer Handlungsbedarf gegeben", erläuterte gpa-Projektleiter Dirk Hungermann. "Positiv ist allerdings die geringe Verschuldung. Der Schuldenstand ist im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich. Außerdem konnte die Stadt bislang komplett auf Liquiditätskredite verzichten."

Aufwand für OGS niedriger als in anderen Kommunen

Gut vorbereitet zeige sich die Stadt bei plötzlichen Veränderungen im Haushaltsplan. Da die wesentlichen Informationen zur Haushaltssteuerung den Entscheidungsträgern regelmäßig zugeleitet werden, könne bei einer Gefährdung von Haushaltszielen frühzeitig gehandelt werden.

Das Angebot der Offenen Ganztagsschule wird landesweit immer stärker nachgefragt - Hamminkeln bildet hier keine Ausnahme. „Der Aufwand je OGS-Schüler ist im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2018 deutlich niedriger als in den meisten Vergleichskommunen. Gründe hierfür sind maßvolle Aufwendungen für Transferzahlungen und die Räumlichkeiten", führte Dirk Hungermann weiter aus. "Die beschlossenen neuen Qualitätsstandards werden allerdings ab 2020/21 zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen führen." Die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt, die genaue Entwicklung aufmerksam zu begleiten.

Laufzeiten der Bauanträge verringert, Vergabewesen gut aufgestellt

„Der Bauaufsicht der Stadt ist es 2019 gelungen, die Laufzeiten der Bauanträge gegenüber dem Vorjahr deutlich zu verringern“, stellte Dirk Hungermann fest. Um die Bearbeitungszeiten weiter zu verkürzen, raten die Prüfer zu zwei Maßnahmen: Zum einen sollte der Digitalisierungsgrad des Baugenehmigungsverfahrens erhöht, zum anderen sollten zur besseren Steuerung Ziele und Kennzahlen gebildet und fortgeschrieben werden.

Das Vergabewesen war ein weiteres Prüfungsgebiet. Kurz gesagt: Das Vergabewesen der Stadt ist gut aufgestellt. Gpa-Projektleiter Dirk Hungermann lobte: "Eine zentrale Vergabestelle ist eingerichtet, die örtliche Rechnungsprüfung ist gut in den Vergabeprozess eingebunden und eine Dienstanweisung regelt Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe." Optimierungspotenziale sehen die Experten insbesondere im Aufbau eines Bauinvestitionscontrollings.

GPA rät zur Digitalisierung der Straßendatenbank

Weiteres wichtiges Thema waren die Verkehrsflächen. Ihre Erhaltung sei für viele NRW-Kommunen eine zentrale Fragestellung, so gpa-Projektleiter Dirk Hungermann. "In diesem Sektor liegen auch in Hamminkeln die größten Herausforderungen, hier insbesondere aufgrund der Vielzahl an und des hohen Abnutzungsgrades der Verkehrsflächen."

Denn immerhin bildeten Straßen und Wege einen erheblichen kommunalen Vermögensanteil. "Allein deshalb sollte die Verwaltung zeitnah die Digitalisierungspotenziale der Straßendatenbank nutzen. Ob die bisherigen Investitionen ausreichend sind oder ob finanziell nachgeschärft werden muss, lässt sich auf einer soliden Datenbasis klar identifizieren."

Auch das Management bei erfordert eine bessere Koordination, Dokumentation und regelmäßige Kontrollen, um über Synergieeffekte Einsparungen zu generieren.

Haushaltskonsolidierung mit neuen Impulsen fortsetzen

„Die nördlichste Stadt im Kreis mit ihren sieben Ortsteilen steht vor finanziellen Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie sicherlich nicht kleiner werden", betonte Vizepräidentin Simone Kaspar. "Vor diesem Hintergrund gilt es, mit eigenen Anstrengungen und neuen Impulsen finanziellen Handlungsspielraum zurückzugewinnen und den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen."

Bürgermeister Bernd Romanski erklärte zu den Ergebnissen: "Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt war sehr konstruktiv und zielorientiert. Es ist für uns als Verwaltung immer gut, wenn Prozesse mal von außen betrachtet und validiert werden. Darüber hinaus ist auch die Möglichkeit eines Benchmarks gegeben, was eine gute Indikation für die Situation in der eigenen Kommune ist."

Hintergrund:

Die gpaNRW ist Teil der staatlichen Aufsicht des Landes über die Kommunen und wurde 2003 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Herne. Ihr ist durch Gesetz und Gemeindeordnung die überörtliche Prüfung aller 396 Kommunen, der 30 Kreise sowie der Städteregion Aachen, der beiden Landschaftsverbände und des Regionalverbandes Ruhr (RVR) übertragen. Präsident ist seit Oktober 2017 Bürgermeister a.D. Heinrich Böckelühr. Die gpaNRW veröffentlicht ihre Prüfberichte auf ihrer Homepage unter www.gpa.nrw.de.