Hamminkeln: Neujahrsempfang der CDU nur im Internet

NRW-Landwirtschafts- und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ist Gast beim „Digital New Year Meeting“ der CDU Hamminkeln am Montag, 11. Januar, um 18 Uhr.

Hamminkeln. NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser ist Gast. Wer sich unter info@cdu-hamminkeln.de anmeldet, bekommt Zugangsdaten für den Online-Call.

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass in Hamminkeln der CDU-Neujahrsempfang in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Zu Beginn des Jahres 2020 war Karl-Josef Laumann unser Gast, der Gesundheits- und Sozialminister von Nordrhein-Westfalen. Im Januar konnte man allenfalls ahnen, wie sehr der Virus den Alltag verändern würde. Die medizinische Versorgung war Thema seiner Rede.

Die CDU Hamminkeln ist froh und dankbar, dass man hierzulande sehr gut ausgestattet und dankt allen, die sich für die Gesundheit und Versorgung einsetzen. Das gelte beesonders den Krankenschwestern und -pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, allen Beschäftigten in den öffentlichen Verwaltungen, die in diesen Tagen einen großartigen Dienst leisten.

"Digital New Year Meeting"



Der Neujahrsempfang kann nicht durch andere Formate ersetzt werden. Dafür ist die persönliche Begegnung zu wichtig - und zu schön. Viele Konferenzen werden in diesen Tagen übers Internet abgehalten. Deshalb lädt die CDU zu einem „Digital New Year Meeting“ ein am Montag, 11. Januar, um 18 Uhr. NRW-Landwirtschafts- und Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat ihre Teilnahme an diesem digitalen Neujahrstreffen zugesagt.

Mit ihr soll über die aktuellen Herausforderungen gesprochen werden. Bereits 2008 war beim Neujahrsempfang persönlich zu Gast - damals als parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Die CDU freut sich auf den Impuls von Heinen-Esser, insbesondere auch an die Adresse der heimischen Landwirtschaft gewandt.

Zugangsdaten per Mail

Wer an dem digitalen Treffen teilnehmen will, schreibt eine formlose Anmelde-Mail an info@cdu-hamminkeln.de. Dann erhält man die Zugangsdaten für den Online-Call per Mail zugesandt.