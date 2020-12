Hamminkeln: Unbekannte schlugen Schaufensterscheibe ein

Hamminkeln - Mehrhoog Am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr haben Unbekannte an der Bahnhofstraße in Mehrhoog die Schaufensterscheibe einer Apotheke.

Hamminkeln. Am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr zerstörten Unbekannte an der Bahnhofstraße die Schaufensterscheibe einer Apotheke. Ein Zeuge hörte das Splittern der Scheibe und beobachtete drei oder vier

Personen, die in Richtung Bahnhof gingen.





Diese Unbekannten sollen Mitte 20 gewesen sein, etwa 185 cm groß, einer der Beobachteten trug einen grauen Kapuzenpulli.





Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hamminkeln unter 02852/ 966100 an.