Hamminkeln: Unbekannter Künstler lässt Spaziergänger staunen

Hamminkeln In Hamminkeln ist ein märchenhafter Wald entstanden, in dem vieles entdeckt werden kann. Hölzerne Gesichter und Häuser zum Beispiel.

Ja, vielleicht ist es noch ein Geheimtipp. Denn allzu viele Spaziergänger sind hier nicht unbedingt unterwegs. Es sind vor allem Hundebesitzer, die das Wäldchen am Rande von Hamminkeln auf ihrer Runde entlang von Feldern und Wiesen sowie der Issel lieben - und eben durch den kleinen Wald.

Wer hier stur auf den Weg schaut, wird nicht entdecken, was rechts und links liegt. Wer aber gern in die Natur eintaucht und sich immer wieder aufs Neue an ihrer Schönheit erfreut, sieht hier auch etwas, was von Menschenhand geschaffen ist. Und das ist nicht nur beachtlich, sondern vor allem außergewöhnlich. Denn hier hat jemand Hand ans Holz angelegt und - sehr zur Freude der Waldbesucher - kleine, aber auch sehr große Skulpturen kreiert.

Mann mit Brille und eine Madonna

Da gibt es die tollsten Gesichter, die auf abgesägten Baumstümpfen stehen und die Spaziergänger anschauen. Eines wirkt wie das einer Madonna, ein anderes - es handelt sich um einen älteren Mann - trägt gar eine Brille auf der Nase. Wer sich erstmals umschaut, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Denn es gibt soviel zu entdecken, was bei den gedeckten Farben von Laub, Stämmen und Ästen, erst nach und nach sichtbar wird.

Mehrere Riesen stehen hier zum Beispiel. Die Gesichter sind auf hohen Totholzstämmen montiert, die wie besonders lange, teils bemooste oder raue Beine wirken. Dazu gibt es an anderen Baumstämmen Geweihe aus Ästen, die auch Namen tragen. "Holzbock" steht auf einem, "Eichbock" auf einem anderen.

Holzhäuschen mit viel Liebe zum Detail

Ein Stückchen weiter sind es kleine Holzhäuschen auf Stämmchen, die Herz und Seele erfreuen. Mit viel Liebe zum Detail wurden sie vom bislang unbekannten Künstler erschaffen, mit Fenstern, Türen und Terrassen, teils sogar mit Steinen kombiniert.

Der erstaunte Besucher ist wie verzaubert und fühlt sich ein bisschen wie im Märchenwald. Natur und Kunst sind hier eins geworden. Und es kommen immer wieder neue Figuren hinzu. So wie das grinsende Gesicht, das der oder die kreative Unbekannte aus einem bemoosten Baumstamm geschnitzt hat. Es wirkt so, als hätte die Figur eine Moosmütze auf, mitten im lichten Laubwald.

Einfach mal zufällig entdecken

Damit nicht jeder den Weg verlässt, um die Holzkunst näher zu betrachten, wurden in den letzten Tagen Baumstämme als eine Art Betretungsgrenze verlegt. Sie signalisieren nun: Hier gibt es was zu sehen, was in der Region einzigartig ist.

Und damit das auch so bleibt, verraten wir hier nicht, wo genau die Kunst in der Natur zu finden ist. Vielleicht entdecken Sie sie ja zufällig bei einer Wanderung, die sich in Corona-Zeiten auf jeden Fall anbietet.

Holzkopf klaut Holzkopf

Bedauerlich: Es wurde schon mal einer der Holzköpfe einfach mitgenommen, berichtet eine Spaziergängerin. Wer so etwas macht? Es kann nur ein Holzkopf gewesen sein, könnte man meinen. Denn die Naturkunst sollte dort bleiben, wo sie ist, und so viele Menschen wie möglich erfreuen. So wie uns auch, immer wieder aufs Neue, vor allem dann, wenn es etwas Neues vom unbekannten Künstler gibt...