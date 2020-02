Hamminkeln. Für die Young People Big Band war der Abschied ihres musikalischen Leiters ein Umbruch. Die Musiker schauen optimistisch in die Zukunft

Hamminkeln: Young People haben sich neu organisiert

Als Marcell Oppenberg, der musikalische Leiter der Young People Big Band, im Frühsommer letzten Jahres „seinen Hut nahm“, hatte die Band nicht nur ihren Dirigenten, sondern auch ihren Organisator verloren. „Das war zunächst ein Problem, da niemand von uns die nötigen Kontakte zu Veranstaltern und Sponsoren hat“, berichtete der Vorsitzende Peter Flötgen.

Die Aufgaben wurden neu verteilt

Dank langjähriger Kontakte zur Diakonie Düsseldorf bestand die Möglichkeit ein erstes Konzert ohne Marcell Oppenberg zu spielen. Dabei musste zwei wesentliche Aufgaben abgedeckt werden.

Das Dirigat übernahm Ulrich Wefelnberg, der aber sagt „Ich rede nicht so gerne“. Das übernahmen dann die heutige Schriftführerin und 4. Trompeterin Theresa Schmellekamp und der Sänger Harald Koster aus Emmerich, der immer wieder gemeinsame Auftritte mit der YPBB absolvierte und der Band deshalb verbunden ist.

Auch ein Weihnachtskonzert wurde gespielt und der Neujahrsempfang der CDU Dorsten im Januar von der YPBB musikalisch begleitet. Peter Flötgen berichtete, dass angefangen vom Bühnenaufbau bis zur Abwicklung des Konzerts das abgerufen und abgespult wurde, was die Musiker teilweise schon über Jahrzehnte in bewährter Weise praktizieren.

Jetzt getrost an die Weiterentwicklung machen

Er freut sich: „Wir haben uns mit diesem Konzert bewiesen, dass wir zur Kontinuität fähig sind und uns getrost an die Weiterentwicklung machen können.“ Für die Zukunft stehe die gemeinsame Erarbeitung als Gruppe auf dem Programm.

Auch in Bezug auf zukünftige Auftrittsmöglichkeiten oder vielleicht sogar gelegentlich selbst organisierte Konzerte. Als Vorsitzender des Vereins verstehe er dabei seine Rolle nicht als Moderator, sondern als Mitglied der Band, um die interne Kommunikation zu steuern. Für ihn stehe das gemeinsame Musizieren deutlich im Vordergrund. Und das fange schon bei den regelmäßigen Proben am Freitag an.

Dabei sei das Ziel kein bestimmtes Großereignis in Form eines außergewöhnlichen Konzertes, sondern eher das Fördern der Innovationskräfte in der Gruppe, aus denen sich dergleichen entwickeln könne.

Night of Music und musicalischer Frühschoppen sind Geschichte

Flötgen verspreche sich dadurch eine stärkere Bindung zur und innerhalb der Band und zu dem, was ist und wird. Die beliebte „Night of Music“ und auch der musikalische Frühschoppen im Landhotel Voshövel wird es wohl nicht mehr geben.

„Gerade die Night of Music ist mit hohen Kosten verbunden, da fehlen uns die Sponsoren“, bedauert Flötgen. Die Musiker möchten junge Mitglieder in der Bigband aufnehmen. Unterricht erteilen können sie allerdings nicht. Interessierte sollten die Fähigkeit besitzen, in einem Orchester zu spielen.

Das jüngste Mitglied ist eine 16 Jahre junge Frau, die seit Sommer in der YPBB das Tenorsaxophon spielt. Sie kommt aus Hünxe und stammt aus dem Drevenacker Blasorchester, wo sie auch weiterhin mitspielt. Denn zur Unterstützung des Posaunensatzes und der Rythmusgruppe werden noch versierte Instrumentalisten gesucht.

Manche sind seit der Gründung dabei

Nach dem Tod des Gründers Herbert Glowotz im Jahr 1992 wurde im Jahr 1993 der Verein Young People gegründet, der mittlerweile als Young People Big Band eingetragen ist. Aus der Gründungszeit sind noch sechs Musiker aktiv dabei.

Seit beinahe vier Jahrzehnten präsentieren sich die Musikerinnen und Musiker auf Jazzfestivals, Galas und Großveranstaltungen. Das breitgefächerte Repertoire enthält unter anderem Arrangements der klassischen Swingära von Glenn Miller, Duke Ellington und Count Basie und erstreckt sich bis hin zu Peter Herbolzheimer und Thilo Wolf.