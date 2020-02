Hamminkeln: Zukunftswerkstatt Mehrhoog mit Startproblemen

In der Begegnungsstätte Mehrhoog fanden sich jetzt knapp 50 Bürger des Ortes für die Auftaktveranstaltung „Zukunftswerkstatt Mehrhoog“ zusammen. Hintergrund dafür ist das Programm „Zukunft Hamminkeln 2030+“, das in Mehrhoog nun einen eigenen Ableger findet.

Zwei Kreativphasen kommen nicht überall gut an

Um die „Zukunftswerkstatt Mehrhoog" umzusetzen, hat sich die Stadt Hamminkeln die Hilfe des Bochumer Forschungsinstituts InWIS geholt. Geschäftsführer Torsten Bölting und sein fünfköpfiges Team kamen mit einer Botschaft: „Wir wollen, dass Sie an Ihrer Zukunft arbeiten. Wir bilden dabei die Klammer zwischen der Verwaltung und Ihnen als Bürger."

Bürgermeister Bernd Romanski zeigte sich froh darüber, dass nach langwieriger Planung endlich ein offizielles Treffen der Mehrhooger zustande kam: „Wir werden hier versuchen, einen möglichst breiten Eindruck von der Lage in Mehrhoog zu erlangen. Also bitte beteiligen Sie sich und diskutieren Sie mit.“

Die externen Stadtplaner aus Bochum kamen mit einem interaktiven Programm und forderten die Teilnehmer in zwei Kreativphasen dazu auf, sich zunächst in einer eher ungewöhnlichen Art und Weise den Themen Mehrhoogs zu widmen. Vier Arbeitsgruppen sollten in der ersten Phase Fragen, wie zum Beispiel „Wie wird Mehrhoog zum hässlichsten Ort der Welt?“ beantworten.

Das jüngere Publikum interessierte sich nicht

In der zweiten Runde ging es dann darum, die skurrilen Vorschläge umzukehren und allgemeine positive Maßnahmen für Mehrhoog abzuleiten. Teilnehmerin Hannah Komnick (58) fand diese Herangehensweise etwas gewöhnungsbedürftig und sie bemerkte eine Sache: „Hier sind leider keine jungen Leute vertreten, welche aber wichtig für die Zukunftsgestaltung sind.“

Obwohl seitens der InWIS in viele Richtungen Werbung für die Veranstaltung gemacht wurde, blieb das jüngere Publikum größtenteils aus.

Antonio Gottlieb war mit 36 Jahren zumindest schon mal ein etwas jüngerer Teilnehmer, der den Plan verfolgt, eine Genossenschaft im Dorf zu gründen: „Ich will vor allem die Grünflächen in Mehrhoog schützen und mich auch dem Verkehr widmen. Ein Car-Sharing-Angebot wie in Hamminkeln wäre gut.“

Jetzt geht es in kleinen Arbeitsgruppen weiter

Das interaktive Treffen brachte am Ende einige Ideen hervor, wie das Leben in Mehrhoog besser gestaltet werden könnte. Große Themen sind dabei die Verkehrssituation, Grünflächen, Wohnen, allgemeines Engagement und soziales Zusammenleben sowie ein breiteres Angebot auch für junge Leute. In kleineren Arbeitsgruppen sollen diese Themen in den Zwischenphasen der drei offiziellen Veranstaltungen der „Zukunftswerkstatt“ dann mit Hilfe der InWIS weitergedacht, konkretisiert und angeschoben werden.

Für Viele schien die Veranstaltung wie ein Déjà-Vu, da sie sich bereits in einer inoffiziellen Sitzung Gedanken gemacht haben und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Bürgermeister Bernd Romanski begegnete dem Rumoren: „Wir müssen erst diesen offiziellen Weg gehen, um Fördergelder zu erhalten. Außerdem haben wir mit dieser Veranstaltung versucht, den Kreis der Leute zu erweitern, die sich engagieren wollen.“