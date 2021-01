Hamminkelner Gesamtschule macht Bewerbungstraining online

Hamminkeln Schüler bewerten das Online-Training als positiv, weil sie nun wissen, was gut ist und woran sie noch arbeiten müssen.

Auch in diesem Jahr konnten Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs der Gesamtschule Hamminkeln ein kostenfreies Bewerbungstraining mit der Unternehmensberatung Oliver Wyman absolvieren. Coronabedingt fand das Training diesmal nicht in den Räumlichkeiten der Firma in Düsseldorf statt, sondern wurde als Videokonferenz durchgeführt.

Die Organisation des Bewerbungstrainings übernahmen Sebastian Altenhoff sowie Florian van Holt als Verantwortlicher für Studien- und Berufsorientierung. Die 13 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler waren zunächst sehr aufgeregt: Würden die schulischen iPads funktionieren? Wie würde das Gespräch ablaufen? Nach einer kurzen Einführung per Video durch Thilo Grunwald von Oliver Wyman konnte jede Gruppe einen QR-Code scannen und bekam so Zutritt zu dem Onlinemeeting mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens.

Alle erhielten eine Rückmeldung

Nacheinander führten alle ihre zehnminütigen Bewerbungsgespräche. Die anfängliche Unsicherheit wich schnell. Es wurden typische Fragen aus Bewerbungsgesprächen gestellt. Mal musste zudem etwas berechnet oder kurz auf Englisch beantwortet werden. Danach erhielten alle ein Feedback.

Lara Seehafer und Kai Schürmann zeigten sich sehr zufrieden: „Trotz Corona und der ungewohnten Gesprächsatmosphäre durch das Videomeeting hat der Tag uns sehr geholfen und gezeigt, woran wir noch arbeiten können und was schon gut war. Alles in allem fanden wir es eine super Erfahrung, da man in der Schule das Bewerbungsgespräch natürlich nur mit den Lehrkräften üben kann. Wir waren sehr froh, dass wir diese Chance bekommen haben und können das Bewerbungstraining nur weiterempfehlen.“