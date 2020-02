Hamminkeln/Wesel. Der 55-Jährige verging sich jahrelang an dem damals unter 14 Jahre alten Kind seiner Partnerin und muss deshalb fast drei Jahre ins Gefängnis.

Hamminkelner missbrauchte jahrelang Stieftochter in Wesel

Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilte das Schöffengericht am Amtsgericht Wesel einen 55-Jährigen gebürtigen Hamminkelner, der sich jahrelang an seiner Stieftochter vergangen hatte.

Die mindestens zehn Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch geschahen zwischen 2012 bis 2014 überwiegend in der Wohnung der damaligen Familie in Wesel, aber auch auf einem Campingplatz in den Niederlanden. Der Täter räumte sämtlich Vorwurfe ein – auch, dass es vermutlich deutlich mehr als die zehn angeklagten Taten waren und auch, dass das Kind bei mindestens zehn Taten unter 14 Jahren alt war.

Erhebliche Auswirkungen für das Opfer

Obwohl der nicht vorbestrafte Angeklagte ein umfassenden Geständnis ablegte und sich nach den Taten an einer Uniklinik auf pädophile Neigungen untersuchen ließ, bereit war eine Therapie anzutreten und auch seine Taten offenbar bereute, entschied sich das Schöffengericht gegen die von der Verteidigung geforderten zwei Jahre auf Bewährung.

Die Staatsanwältin hatte zuvor sogar drei Jahre und vier Monate Haft beantragt – unter anderem mit Hinweis darauf, dass sie Taten erhebliche Auswirkungen bei dem Opfer gehabt haben.

Strafverschärfend waren zudem das junge Alter des Kindes, die Vielzahl der Taten und der lange Zeitraum, über den sie begangen wurden. Was das Gericht als besonders negativ wertete, war, dass der 55-Jährige sich an einem ihm schutzbefohlenem Kind vergangenen hatte.

„Vertrauen auf schändliche Weise missbraucht“

Die Richterin sagte in ihrer Urteilsbegründung: „Das Kind war ihnen anvertraut, doch dieses Vertrauen haben sie auf schändliche Weise missbraucht.“

Zuvor hatte der Angeklagte während des Prozesses mehrmals betont: „Ich habe meine Rolle als Stiefvater ernst genommen. Sie war wie mein eignes Kind für mich.“

Er verstehe bis heute nicht, warum er solch eine schwere Schuld auf sich geladen habe: „Ich wusste jedesmal, dass das verkehrt war.

Die Übergriffe haben irgendwann eine Eigendynamik entwickelt, aber das war natürlich eine Katastrophe“, sagte der Täter, der sich sogar selber als „Schwein“ bezeichnete und in Tränen ausbrach, als er während der Verhandlung erkannte, wie das Opfer heute noch unter den Folgen seines Missbrauch leidet.

Als die Taten im April 2024 innerhalb der Familie ans Licht kamen, zog er sofort aus der gemeinsamen Wohnung aus und suchte auch danach keinen Kontakt mehr zu dem Opfer.

Er gestand der Mutter des Kindes, das zu diesem Zeitpunkt schon große psychische Probleme hatte, den jahrelangen Missbrauch. Dass sie erst mehrere Jahre später Anzeige erstattete, erklärte die Mutter des Opfers damit, dass sie ihre Tochter schützen wolle.

Wegen des Geständnisses des Täters konnte auf eine detaillierte Befragung des Opfers verzichtet werden.