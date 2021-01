Hamminkelner wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt

Wesel/Hamminkeln. Nach einem Tipp aus den USA fanden Ermittler bei einem 47-Jährigen hunderte Dateien mit teils heftigem sexuellen Missbrauch.

Wegen des Besitzes von Kinderpornografie wurde ein 47-jähriger Schreiner aus Hamminkeln am Amtsgericht in Wesel zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er 1000 Euro an den Kinderschutzbund Wesel zahlen. In einem weiteren Anklagepunkt, der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, wurde er freigesprochen.

Kinderpornografie: Bild bei Facebook entdeckt

Das Bundeskriminalamt hatte im Jahr 2019 einen Hinweis aus den USA bekommen, dass am 4. Juni 2019 von der IP-Adresse des Beschuldigten eine Datei mit kinderpornografischem Inhalt bei Facebook eingestellt worden sei. Daraufhin erfolgte am 9. Dezember 2019 eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann in Hamminkeln.

Die Ermittler stellten unter anderem den Laptop und das Handy des Schreiners sicher und entdeckten darauf belastendes Material. Auf dem Handy fanden die IT-Experten 33.589 Dateien und konnten zudem 643 gelöschte Dateien wiederherstellen – auf dutzenden davon waren nur leicht bekleidete Kinder in teils aufreizenden Posen zu sehen. Von den Inhalten auf seinem Laptop werteten die Ermittler 520 Dateien als kinder- oder jugendpornografisch - teilweise war dort sexueller Missbrauch von Kindern im Alter zwischen fünf und acht Jahren abgebildet. Während der Staatsanwalt fast eine halbe Stunde lang dutzende dieser Fotos und Videos detailliert beschrieb, zitterte der Angeklagte und verbarg sein Gesicht in seinen Händen.

"Ich verabscheue sowas!"

„Die Videos sind das Allerletzte, ich verabscheue sowas! Ich habe aber immer weggeklickt, wenn ich sowas Schlimmes gesehen habe“, sagte der 47-jährige Angeklagte, der nicht bestritt, dass diese Bilder auf seinem Computer waren. Er habe sie aber nicht aktiv heruntergeladen. Als die Polizei ihn damit konfrontiert habe, sei er aus allen Wolken gefallen. „Was habe ich da für einen Scheiß gemacht?“, habe er sich seitdem täglich gefragt. „Mein Leben war ab dem Moment ein komplett anderes.“

Seine Familie und Nachbarn hätten sich nach dem Bekanntwerden der Wohnungsdurchsuchung von ihm abgewendet, er sei zwischenzeitlich sogar in Verdacht geraten, selber Missbrauchs-Handlungen begangen zu haben. „Das hörte sich ja so an, als ob ich ein Kinderschänder wäre“, sagte der verzweifelt klingende Schreiner. Selbst der Staatsanwalt bezeichnete die Umstände als „Spießrutenlauf“ für den Täter.

Unter Alkoholeinfluss auf Bildersuche

Der Beschuldigte gab zu, „wegen Einsamkeit“ meist am Samstag-Abend unter Alkoholeinfluss im Internet unterwegs gewesen zu sein. „Das Internet macht es einem leicht, es ist aber nicht schuld daran“, stelle der Richter klar.

Der Hamminkelner habe nach dem Auffliegen mehrfach daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Doch dann begab er sich in Sexual-Therapie, die ihm sehr gut tue, wie er bei der Verhandlung mehrfach betonte.

Der Staatsanwalt sah nicht nur den Besitz von Kinderpornografie, sondern auch die Weitergabe als erwiesen an. Er stelle dem 47-Jährigen zudem keine günstige Sozialprognose aus, weshalb er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten ohne Bewährung forderte.

„Ich flehe Sie an: Ich kann doch nicht ins Gefängnis gehen, dann kann ich ja direkt vor den Baum fahren – mein Leben ist dann zu Ende“, waren die letzten Worte der sichtlich geschockten Angeklagten.

Hochladen verbotener Bilder nicht nachweisbar

Der Richter begründete den Freispruch in dem einen der beiden Anklagepunkte so: „Das Hochladen des kinderpornografischen Bildes ist ein bisschen zweifelhaft, reicht aber für eine Verurteilung nicht aus, weil der Vorsatz nicht nachgewiesen werden konnte.“ Nach seinen Worten habe der Angeklagte eventuell beim Herunterladen unwissentlich dem „File Sharing“ zugestimmt und deshalb nicht selbst aktiv die Datei hochgeladen.

Erhebliches Leid für die Kinder

Bei dem Besitz des verbotenen Materials müsse jedoch die Anzahl und vor allem die Heftigkeit der gezeigten Szenen strafverschärfend ins Gewicht fallen. Das „Leid, das diesen Personen zugeführt werden ist“ sei erheblich.

Trotzdem erkannte der Richter die Bemühungen des Mannes an, sich auf eigene Kosten therapieren zu lassen, und wertete dies ebenso strafmildernd wie seine Reue und dass ihm die Taten sichtlich unangenehm waren. Auch die erheblichen Auswirkungen durch die Familie und Nachbarn auf sein Leben seien bei dem Strafmaß zu berücksichtigen.