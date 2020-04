Hamminkelns Bürgermeister schaut gespannt auf NRW

Münster und Dorsten haben sie eingeführt, viele Städte wollen eine einheitliche Regelung, doch das Land NRW stellte sich beim Thema Mundschutzpflicht bis Mittwoch Mittag quer. Auch Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski würde eine Maskenpflicht befürworten, will aber erst einmal nicht selbst mit einer Allgemeinverfügung aktiv werden, sondern setzt auf die Einsicht des Landes. "Ich möchte nicht, dass wir eine Insellösung bekommen", so Romanski auf Anfrage. Eine einheitliche Lösung sei für alle Beteiligten einfacher.

Das scheint man nun auch in Düsseldorf so zu sehen. Am Mittag gab die Landesregierung bekannt, dass ab dem 27. April die Bürger im ÖPNV und beim Einkaufen einen Mundschutz tragen müssen.

Am Mittwochabend trifft sich Romanski noch einmal mit den Vertretern der Hamminkelner Schützenvereinen. Er hätte gerne , dass in diesem Jahr kein Schützenfest gefeiert wird. Denn man könne doch niemandem erklären, warum der einen Verein sein Fest Ende August absagt und der nächste am ersten Septemberwochenende feiert.

Definition von Großveranstaltungen

Gespannt ist Hamminkelns Bürgermeister auch, wie das Land Großveranstaltungen definieren will, die ja bis Ende August verboten sind. Wenn NRW sage, dass Großveranstaltungen ab 1.000 Besuchern definiert werden, dann werde er auf jeden Fall eine Allgemeinverfügung für Hamminkeln schreiben. Denn das seien Größenordnungen, die auf keinen Fall in Zeiten von Corona gehen.