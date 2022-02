Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag eine Terrassentür in Wesel-Blumenkamp aufzuhebeln (Symbolbild). Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbruchsversuch Hausbesitzer überrascht Einbrecher in Wesel-Blumenkamp

Wesel. In Wesel-Blumenkamp versuchte ein Unbekannter, eine Terrassentür aufzuhebeln. Er wurde dabei vom Bewohner überrascht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Einbruchsversuch in Wesel-Blumenkamp scheiterte als der Eigentümer des Hauses den unbekannten Täter überraschte. Am vergangenen Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr versuchte ein dunkel gekleideter Mann, die Terrassentür eines Reihenhauses am Wacholderweg aufzuhebeln.

Der überraschte Täter floh durch den Garten

Dabei wurde er vom 46-jährigen Eigentümer des Hauses überrascht, ließ er von der Tür ab und flüchtete durch den Garten in unbekannte Richtung. Die Polizei Wesel sucht nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter: 0281/107-0.

