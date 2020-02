Hier wird weiter informiert

Die Verwaltung wird ihre Pläne zum Dritten Ort am Donnerstag, 13. Februar, ab 16 Uhr im Ratssaal während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorstellen.

Die Derik-Baegert-Gesellschaft lädt am Samstag, 16. Februar, ab 15 Uhr zur Mitgliederversammlung auf das Schloss ein. Auch hier wird es um die Neukonzeption gehen. Bereits in der Einladung zeigt der Vorstand wohin die Reise nach seiner Meinung geht. „Für die Derik-Baegert-Gesellschaft e. V. ist das Ziel klar: Wir wollen den Menschen weiterhin als Akteure der Hochkultur in der Region treu bleiben, aber wir wollen dabei – ganz im Sinne der Erfinder des „Dritte-Orte“-Programms – tragfähige Brücken in die Gesellschaft bauen.“