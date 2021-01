Jetzt beginnt die Balz des Steinkauzes

Theo Bonger,, Peter Malzbender und Niklas Bours (v.l.) befestigen eine Nisthilfe für den Steinkauz in einem Walnussbaum in Bislich.

Wesel Wenn der Steinkauz um sein Weibchen wirbt, werden bald Brutmöglichkeiten gesucht. Der Nabu Kreis Wesel bietet Nisthilfen an

Es ist kalt und nass an diesem Morgen, ungemütlich. Doch bald beginnt die Balz der Steinkäuze und einer davon wird in Bislich seinen Stammplatz in einem baufälligen Stall verlieren - das Gebäude wird saniert. Eine Nachbarin möchte der kleinen Eule eine Alternative zum Brüten anbieten, sie hat zwei Brutröhren beim Nabu gekauft. Der Vogel hat die Wahl, ob er seinen Nachwuchs in einem Apfel- oder in einem Walnussbaum aufziehen möchte. Bufdi Niklas Bours und Nabu-Gartentechniker Theo Bonger bringen die Nisthilfen nach Anleitung des Nabu-Kreisvorsitzenden Peter Malzbender in einem alten Apfelbaum und in einem Walnussbaum an.

Steinkäuze sind ihrem Revier treu, sagt Malzbender. Daher hat die Tierfreundin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gute Chancen, dass der kleine Raubvogel ihre Gastfreundschaft zu schätzen weiß. Sie hat ihn häufig in der Dämmerung beobachten können. Der Kauz hält sich gern in der Nähe von Menschenansiedlungen auf und 'seine' Gartenbesitzer kennt er nach einiger Zeit. Dann verliert er ein wenig seiner Scheu, sich zu zeigen, so Malzbender.

Kopfbäume und Hochstammobstbäume bevorzugt

Besonders an den Brutröhren ist, dass der Marder nicht eindringen kann. Eigentlich brüten Steinkäuze in alten Hochstammobstbäumen - die sind leider am Niederrhein aus der Mode gekommen, der Nabu pflanzt gegen den Trend an. Auch Kopfeschen und -weiden bieten eine gute Kinderstube für die kleine Eule mit der durchdringenden Stimme. Bislich bietet ihr gute Bedingungen: "Steinkäuze bevorzugen kleinbäuerliche Strukturen", sagt Malzbender. Zwar erzählt er immer wieder stolz, dass das Dorf am Deich enorme zwölf Brutpaare zählt. Aber er sorgt sich um den Bestand. Obwohl 2020 eine Nagerschwemme zu verzeichnen war - Mäuse und Ratten stehen bevorzugt auf dem Speiseplan der Käuze - haben die Vögel weniger Nachwuchs als sonst aufgezogen. Statt der drei bis vier Jungen in guten Jahren waren es eher ein bis zwei. Ob die Trockenheit und der Mangel an Regenwürmern, wertvolle Proteinlieferer, waren?

Die Hälfte der Jungvögel überlebt ihr erstes Jahr nicht, die Bedingungen in der Natur sind hart. Ohnehin werden Steinkäuze in der Natur kaum älter als drei Jahre, so Malzbender, in Voliéren haben es einige auf 18 gebracht. Ein großer Feind sei der Straßenverkehr. Steinkäuze jagen in der Morgen- und Abenddämmerung und sie fliegen mitunter tief. Wenn sie Nachwuchs haben, holen sie sich auch mal tagsüber eine sichere Beute.

Der Steinkauz fühlt sich am Niederrhein wohl

Peter Malzbender liegt der Schutz der Steinkäuze sehr am Herzen. Und am Niederrhein kann viel für den Erhalt der Art getan werden: 8100 Brutpaare gebe es in Deutschland, 70 Prozent davon in NRW und von denen wiederum 75 Prozent am Niederrhein. "Hier liegt die nationale Verantwortung für den Steinkauz", sagt der Naturschützer, die Population nehme in ganz Europa ab, auch in Deutschland.

Um gegenzusteuern, pflanzt der Nabu nicht nur hochstämmige alte Obstsorten, er pflegt sie auch. Beispielsweise für Kommunen, die sie zwar als Ausgleichsleistung für Bauprojekte pflanzen, dann aber nicht mehr pflegen: Erziehungsschnitte sind wichtig, damit aus einem Bäumchen ein Baum wird, der zum Brüten taugt.

Der Steinkauz ist eine sogenannte Indikatorart: Wo er lebt, ist die Natur noch einigermaßen intakt und es gibt auch zahlreiche Insekten. Die stehen auf dem Speiseplan der kleinen Eule. Die Paare leben monogam und brüten zwischen 28 und bis zu 33 Tagen. Im Juni sitzen dann Eulenkinder in den Ästen der Bäume, die noch nicht fliegen können. Sie heißen deshalb Ästlinge, und wirken verlassen.

Das sind sie aber nicht, sagt Malzbender, "bitte nicht anfassen, die Eltern versorgen sie noch." Wer aus Mitleid mit dem vermeintlich verlassenen Jungen das Tier mitnimmt, verringert seine Lebenschancen. "Einen Jungvogel per Hand aufzuziehen, ist mühsam, denn man muss ihm das Jagen beibringen", erläutert Malzbender. Mitunter tun die Nabu-Leute das, im vergangenen Jahr waren vier Junge aus einem zusammengebrochenen Baum gerettet worden.

Aber jetzt, wenn Ende des Monats klare Nächte kommen, geht es erst einmal ums Werben. Dann ist der Ruf des Männchens zu hören, und wenn er Glück hat, auch die Antwort seiner Auserwählten. Monogam hin oder her: Die Dame will umworben sein.