Jugendpornografie: Hamminkelner muss neun Monate in Haft

Ein 57-Jähriger Hamminkelner wurde am Amtsgericht in Wesel zu neun Monaten Haft verurteilt, weil er sich nach Überzeugung des Gerichts des Besitzes von 57 jugendpornograschischen Fotos und Videos strafbar gemacht hat. Da er zu diesem Zeitpunkt unter Bewährung stand und zudem einschlägig vorbestraft war, wurde die Strafe nicht zur Bewährung ausgesprochen.

Zum Verhängnis wurden dem Angeklagten 53 Fotos und vier Filme, die die Experten der Polizei auf seinem Handy sicherstellten und als jugendpornograpisch einstuften. Insgesamt fanden die Ermittler auf seinem Smartphone unglaubliche 36.519 Bilder und 1312 Videos – überwiegend pornographischen Inhalts. Darüber hinaus fanden sich dort 1608 Kontakte des Beschuldigten – einer davon führte letztlich zu den Ermittlungen und zur Anzeige.

Denn von einem anderen Beschuldigten waren die strafbaren Dateien auch dem Hamminkelner geschickt worden.

Am 17. Mai vergangenen Jahres wurde dann im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung das Handy des Verdächtigen sichergestellt. Dieser bestritt allerdings vor Gericht, die strafbaren Fotos und Videos „bestellt“ zu haben. Er habe sich zwar in einem Chat mit anderen Männern aufgehalten, doch als ihm diese Bilder und Videos angeblich unaufgefordert geschickt wurden, habe er diese sofort gelöscht. Er sei nur an straffreiem Material interessiert gewesen, versicherte der 57-Jährige.

Der in Auszügen vom Gericht verlesene Chatverlauf mit Einträgen des Angeklagten ließ allerdings einen anderen Schluss zu. Dort hörte es sich so an, als habe der Hamminkelner bewusst Abbildungen von Jugendlichen gewünscht.

Da er am 21. Dezember 2017 wegen des Besitzes kinder- und jugendpornographischen Materials bereits zu zwei Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, galt er als einschlägig vorbestraft – außerdem lief während der Wohnungsdurchsuchung noch seine Bewährungszeit.



Zum Schutz der Opfer

„So lange es Leute gibt, die sich so etwas anschauen, hört es auch nicht auf, dass junge Mädchen und Jungen dafür missbraucht werden“, sagten die Staatsanwältin und die Richterin fast wortgleich. Von der Staatsanwaltschaft waren sogar zwölf Monate ohne Bewährung als Strafmaß gefordert worden.

Die Verteidigerin des Angeklagten hatte dagegen auf Freispruch plädiert, da bei ihrem Mandaten der Vorsatz fehle, weil ihm die Datein unaufgefordert zugesendet worden seien. Im übrigen seien 53 von über 36.000 Bildern eine verschwindend geringe Anzahl, so die Anwältin. Die Richterin wurde in ihrer Urteilsbegründung jedoch ganz deutlich: „Ich halte es für eine reine Schutzbehauptung, dass Sie das Material nicht gewollt hätten.“