Junger Streamer sammelt 2400 Euro fürs Weseler Tierheim

Was für eine Aktion: Streamer Timo Theisen wollte ein paar Euro für das Tierheim einwerben - er erhielt 2400 Euro Spenden.

Timo Theisen streamt gegen den Corona-Frust und hat eine kleine Fangemeinde in Wesel. Die mobilisierte er jetzt für den Tierschutz.

Wesel. Mit einer kreativen Aktion hat der Bislicher Timo Theisen vor Weihnachten 2400 Euro Spenden für das Weseler Tierheim eingeworben - per Streaming im Internet auf „Twitch.tv/Justtimolive“. Der 26-Jährige, leidenschaftlicher Footballspieler und Risikopatient, begann im Oktober damit, auf Twitch zu streamen, um in der schwierigen Pandemiezeit ein wenig Humor einzubringen. Followerin Yvonne Rettinghaus ist begeistert: „Wir spielen Videospiele gemeinsam, treffen uns, reden manchmal ganze Nächte lang.“ Eine richtige kleine Familie sei daraus geworden, sagt die Weselerin, die in den kontaktarmen Coronazeiten engen Kontakt hält.

Nach nur einer Stunde waren 1000 Euro gespendet

Theisen, der ein Herz für Tiere hat, wollte vor Weihnachten etwas tun: Das Tierheim hatte in diesem Jahr kaum Einnahmen aus Veranstaltungen. Warum nicht eine Charity-Veranstaltung machen? Wenn nur 150 Euro zusammenkämen, wäre das ja schon was. Es wurden 2400 Euro daraus. „Das war unglaublich, schon nach einer Stunde waren 1000 Euro da“, sagt Rettinghaus.

Die Teilnehmer konnten per paypal live während des Streams spenden und dabei noch etwas gewinnen: Theisen hatte Klinken geputzt und bei den heimischen Unternehmen zahlreiche Preise erhalten. Das Tierheim kann das Geld gut investieren, denn unter anderem müssen die Hundezwinger renoviert werden, Theisen hat sich vor Ort umgesehen, mit dem Team gesprochen und den Tieren gekuschelt.

Mit dem Ergebnis der Aktion sind alle glücklich.