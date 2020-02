Wesel. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am 11.11. ausgewertet. Die Weseler haben eine unangefochtene Lieblingsband.

Die Session 2019/2020 ist in vollem Gange. Und neben Kostüm und Kamelle darf eines natürlich keinesfalls fehlen: Die adäquate akustische Untermalung.

Allerdings klingt der Karneval in jeder Stadt ein bisschen anders. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am Tag des Sessions-Starts – dem 11.11. – ausgewertet und kann nun sagen, zu welchen Liedern die Weseler am liebsten schunkeln.

Die Weseler Jecken haben eine unangefochtene Nummer 1

Fest steht: Die Weseler lieben den Kölner Karneval und seine Bands. Unter den Top 10 landen gleich neun kölsche Lieder – von Bläck Fööss, Brings und Kasalla bis zu den Höhnern – alle Schwergewichte des Kölner Karnevals sind vertreten. Einzig Axel Fischer schafft mit „Amsterdam“ den Sprung in die Bestenliste.

Die unangefochtene Lieblings-Band der Weseler Jecken ist die Kölner Mundart-Gruppe Brings, die mit sechs Liedern unter den Top 10 landet: „Su lang mer noch am Lääve sin“ (1), „Dat is geil“ (2), „Poppe, Kaate, Danze“ (3), Kölsche Jung“ (4), „Hallelujah“ (6) und „Superjeilezick“ (7). (red)