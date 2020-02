Kirchensanierung in Hamminkeln: Finanzierung ist genehmigt

Hamminkeln. Die St. Maria Himmelfahrt Kirche in Hamminkeln aus dem 1894 muss umfangreich saniert werden. Die Gemeinde stellte jetzt das Projekt vor

Am 20. September 1894 wurde die Katholische Kirche St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln, ein Gotteshaus mit rötlicher Ziegelbauweise und einem schlanken Turm im neugotischen Stil, eingesegnet. Das Legat einer Witwe ermöglichte den Bau, der in dieser Zeit um die 50.000 Mark gekostet hat. Heute ist das Gotteshaus in die Jahre gekommen und bedarf einer gründlichen Renovierung.

Pfarrer Ralf Lamers begrüßte Mitglieder des Gemeindeausschusses sowie zahlreiche Gäste und die beiden Referenten des Abends, Ralf Badura, Architekt vom Architektenbüro Badura, und Sarah Hutt, Fachplanerin aus Köln vom Ingenieurbüro Hutt.

Kostenrahmen von 1,3 Millionen Euro

Pfarrer Ralf Lamers berichtete, dass der Kostenrahmen von rund 1,3 Millionen Euro vom Bistum Münster genehmigt wurde. Auch die Finanzierung durch das Bistum und die Pfarrei Maria Frieden sei gesichert. „Das ist sicherlich eine hohe Summe, aber was uns lieb ist, ist auch teuer“, meinte er. Es kamen Fragen auf, wie: Wofür werden die umfangreichen Finanzmittel verwendet, oder was wird getan, und warum kostet das so viel?

Im Jahr 2019 wurden bereits Vorabmaßnahmen getroffen. Mithilfe von Drohnen konnten viele Stellen entdeckt werden, die Probleme aufzeigten. Vieles muss an diesem Gotteshaus renoviert, beziehungsweise verändert werden. Dazu sind sehr umfangreiche Planungen notwendig. Die Baumaßnahmen sollen in drei Abschnitte eingeteilt werden. Zunächst soll im Mai diesen Jahres begonnen und bis zum Jahresende gearbeitet werden. Der zweite Abschnitt soll von März bis Juli 2021 und der dritte Abschnitt von Juli bis Oktober 2021 durchgeführt werden.

Schutzverglasung und wetterfeste Verschalungen

Ein großes Gerüst muss aufgebaut werden, denn der Kirchturm, das gesamte Chormauerwerk und Teile des nördlichen Hauptschiffes sowie die vielen Kirchenfenster sind beschädigt. Mauersteine sind gerissen und müssen ausgetauscht werden. Schutzverglasungen sind geplant und wetterfeste Verschalungen. Hinzu kommen noch Dachdeckerarbeiten. Auch die Orgel und die Glocken erhalten eine so genannte Einhausung. Dann kann es vorkommen, dass zu manchen Gottesdiensten keine Orgel- und Glockenklänge zu hören sind. Zudem soll auch die Turmuhr überprüft werden. Kleinere Reparaturen erfolgen im Innenbereich, wie beispielsweise in der Sakristei, im Keller und in der WC-Anlage.

Auch über die Arbeiten rund um die Kirche wurde gesprochen. Einiges muss gerodet werden, Bepflanzungen müssen weichen. Das alles kostet viel Geld. Rund 280.000 Euro muss die Kirchengemeinde selber aufbringen. Dafür aber soll mit zwei Maststrahlern abends für eine schöne Turmbeleuchtung gesorgt werden.