Klassenerhalt durch die Hintertür ist für Weseler TV möglich

Am Niederrhein. Nach dem Abbruch wegen der Coronavirus-Pandemie kann der Tischtennis-Landesligist Weseler TV einen Antrag auf Verbleib in der Klasse stellen.

Für den Weseler TV hat sich in der Tischtennis-Landesliga eine Hintertür zu einem möglichen Klassenerhalt geöffnet. Der Beirat des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) beschäftigte sich nach dem Abbruch der Saison Anfang April nun abschließend mit den Auf- und Abstiegsregelungen sowie der Relegation. Maßgebend für Auf- und Abstieg bleiben die Tabellenstände zum 12. März (die NRZ berichtete), Relegationsrunden finden nicht statt. Dafür ergeben sich Änderungen bei den Durchführungsbestimmungen, von denen der WTV profitieren könnte.

Unter Punkt „5“ heißt es: „Aller Voraussicht nach gibt es freie Plätze in der Verbandsliga und in der Landesliga. Hierfür können sich … die Tabellenzehnten der Landesliga per Antrag an den Ausschuss für Erwachsenensport bis zum 15. Mai bewerben.“ Und eben diesen zehnten Rang belegen die Weseler.

Interne Absprache beim Weseler TV steht noch aus

Doch dies bedeutet noch nicht, dass „wir den Hut in den Ring werfen“, sagt Tischtennis-Abteilungsleiter Mathias Frensch. „Wir müssen noch intern bewerten, ob wir das überhaupt wollen oder nicht.“ Dafür soll abgeklopft werden, ob es aus personeller Sicht Sinn macht. Die Bewerbung auf einen Landesliga-Platz wird wohl nur dann erfolgen, wenn das Team nicht so häufig wie in dieser Spielzeit stark ersatzgeschwächt antreten muss. Der WTV musste studienbedingt komplett auf seine nominelle Nummer sechs Tobias Benning verzichten. Fast immer fiel noch ein weiterer Spieler der Stammsechs aus.

Die Einzelbilanzen: Veit Grüttgen 11:19, Gordon Thiel 8:17, Ralph Benning 12:8, Stefan Rademacher 4:15, Mathias Frensch 10:13, Michael Schwarz 7:17, Marvin Schmidt 1:12.

GW Flüren kommt auf eine ganz starke Doppelbilanz

Winfried Methling sprang zweimal ein. Abteilungsleiter Dieter Kiehle half einmal aus. Ansonsten konnten die Tischtennis-Spieler von GW Flüren in dieser Landesliga-Saison stets mit der ersten Sechs antreten. Und genau das war der Schlüssel zum Erfolg. Die Mannschaften, die den Grün-Weißen hätten gefährlich werden können, gingen wesentlich öfter mit Ersatz an die Platte. Für den Tabellenzweiten TTVg WRW Kleve kamen insgesamt 13 Spieler zum Einsatz, beim Dritten DJK Rhenania Kleve waren es sogar 17.

Da die Flürener Stammsechs kontinuierlich starke Leistungen zeigte, kam nie ein Zweifel am direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga auf. Vier Spieltage vor dem Saisonende hatte der Spitzenreiter sieben Punkte Vorsprung und wies das deutlich bessere Spielverhältnis auf. Dann folgte die Aussetzung des Spielbetriebs, anschließend der Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie.

Einsame Spitze waren die Flürener in den Doppeln. Wolfgang Gerth/Thomas Christians (16:2), Leon Becks/Oliver Seibert (13:3) und Torsten Lantermann/Michael Gerth (15:2) sorgten dafür, dass ihre Mannschaft stets in Führung liegend in die Einzel gehen konnte.

Die Einzelbilanzen: Wolfgang Gerth 30:4, Leon Becks 19:9, Thomas Christians 18:6, Torsten Lantermann 10:16, Oliver Seibert 17:6, Michael Gerth 15:5.

TV Mehrhoog kann Ausfall nicht kompensieren

Der Saisonabbruch besiegelte den Abstieg des TV Mehrhoog in die Bezirksliga. Die Mehrhooger hatten erwartungsgemäß einen schweren Stand und gerieten aufgrund personeller Ausfälle früh ins Hintertreffen. So muss der TVM nach zwei Landesliga-Spielzeiten als Vorletzter wieder runter. Der Knackpunkt war die langwierige Rückenverletzung von Marco Diederichs. Der Spitzenspieler konnte ab Mitte Oktober nicht mehr mitwirken. Sein Fehlen war vom Vorjahresachten naturgemäß nicht zu kompensieren.

Die Einzelbilanzen: Marco Diederichs 5:5, Mario Tenbrock-Ingenhorst 7:27, Carsten Heisterkamp 6:23, Matthias Pumpe 10:8, Christian Könders 9:15, Daniel Naves 9:10, René Weigang 10:7.

BW Dingden erweist sich zu Hause als eine Macht

In der Bezirksklasse (Gruppe 1) hat BW Dingden seine Hausaufgaben sehr zuverlässig erledigt. Das Team um Jan Hörnemann, der an Position eins erneut eine „Bank“ war, gewann acht seiner neun Heimspiele und legte damit die Basis für eine erfolgreiche Saison. Den Abstiegskampf beobachtete der Tabellendritte jederzeit aus der Ferne.

Die Einzelbilanzen: Jan Hörnemann 27:6, Kay Joosten 17:16, Ulrich Nienhaus 16:9, Bernhard Lechtenberg 5:3, Christian Tidden 11:14, Frank Werner 5:4, Kai Lüttgen 10:11.

Zwei verpassen keine einzige TVM II-Begegnung

Auch der TV Mehrhoog II legte eine starke Saison hin und belegte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs den vierten Platz. Dauerbrenner waren Winfried Terhorst und André Tenbrock-Ingenhorst, die kein einziges Spiel verpassten.

Die Einzelbilanzen: Matthias Pumpe 12:5, Volker Klaczynski 18:12, René Weigang 6:2, Dirk Wolbring 16:9, Winfried Terhorst 16:15, Thomas Brentrup 8:12, André Tenbrock-Ingenhorst 17:10, Rainer Anschlag 6:6, Alfons Awater 3:4.

Die Flürener Reserve um eine Chance gebracht

GW Flüren II muss den Gang in die Kreisliga antreten. Durch das vorzeitige Saisonende wurden die Grün-Weißen um die Chance gebracht, den Zwei-Punkte-Rückstand auf die Relegationsplätze aufzuholen. Bei noch fünf ausstehenden Spielen wäre das allemal möglich gewesen. „Bei uns bleibt es beim vermehrten Abstieg, im Prinzip kein Problem. Was mich aber stört, das ist der große Abstand zwischen erster und zweiter Mannschaft“, so Abteilungsleiter und Spieler Dieter Kiehle.

Die Einzelbilanzen: Dieter Kiehle 16:12, Jonas Gerten 11:21, Winfried Methling 13:18, Dirk Hörnemann 14:16, Nico Sonje 3:10, Christoph Scholten 11:10, Björn Kiehle 4:3, Georg Harke 1:6.

Sebastian Kemmesies verliert nur drei von 29 Einzeln

Der SV Schermbeck musste in der Bezirksklasse (Gruppe 2) nur die Überlegenheit von Meiderich 06/95 II anerkennen. Trotz der langwierigen Schulterverletzung von Spitzenspieler Dirk Zagorski, der seit Mitte November ausfiel, kamen die Rot-Weißen als Zweiter ins Ziel. Großen Anteil daran hatte Sebastian Kemmesies. Der Neuzugang aus Dinslaken gewann 26 von 29 Einzeln und 16 von 18 Doppeln.

Die Einzelbilanzen: Dirk Zagorski 9:3, Sebastian Kemmesies 26:3, Ralf Kunter 14:13, Sven Elrich 16:8, Lukas Seland 16:3, Adrian Chadi 4:1, Thomas Szabo 6:4, Heiner Schult 11:2, Hendrik Fisler 4:2.

Die Damen von GW Flüren haben sich in der Bezirksliga bestens akklimatisiert. Der Aufsteiger war schon nach der Hinrunde quasi aller Abstiegssorgen ledig und belegte am Ende den fünften Platz.

Die Einzelbilanzen: Sabine Lipp 20:14, Mareike Kwoka 16:12, Pia Ilagan 4:4, Maria Pottbäcker 13:18, Martina Kiehle 8:21, Sabine Kaiser 2:8, Sandra Mavrokefalidis 0:2.