Im Rathaus würden die Liberalen gerne im Bereich des Klimamanagements eine Baumberatung ansiedeln, bei der Privatleute sich angesichts des Klimawandels erkundigen können, welche Bepflanzungen sinnvoll sind und wo sie weiterführende Informationen bekommen.

In Zeiten des Klimanotstands in Hamminkeln will die FDP noch einmal das Konzept der Ortsveranstaltungen überarbeiten. Jedes Dorf hat eine Veranstaltung pro Jahr „frei“, wenn es um Bauhof-Dienstleistungen geht. Das will die FDP auch nicht in Frage stellen.

Aber die Liberalen wundern sich schon, dass das in Hamminkeln die Kirmes Belhammi ist und nicht beispielsweise der Citylauf.

Klimaschutz aus Sicht der FDP