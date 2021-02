Kochtopf geriet in Brand - zwei Weselerinnen leicht verletzt

Wesel. Essen und Dunstabzugshaube brannten in einer Wohnung in Wesel: Zwei Frauen wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstag gegen 10.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Grünen Winkel zu einem Feuer: Laut Polizei war einer Erdgeschossbewohnerin beim Kochen das Essen in Brand geraten. Die Stichflamme schlug in die Dunstabzugshaube. Zwar gelang es der 75-Jährigen, das Feuer im Kochtopf zu ersticken.

Feuerwehr löscht Brand in der Dunstabzugshaube

Eigene Versuche, die Dunstabzugshaube zu löschen, schlugen aber fehl. Das gelang erst der herbeigerufenen Feuerwehr. Die 75-Jährige und eine 74-jährige Frau, die in der Wohnung über ihr lebt, brachten die Retter vorsorglich in Krankenhäuser. Letztere wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen.