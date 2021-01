Kreis Wesel: Apotheken sind für nächsten Ansturm gerüstet

Kreis Wesel. Ab Samstag müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen medizinische Masken getragen werden - wie die FFP2-Maske.

Der Lieblings-Fußballklub, das Modelabel oder einfach nur das Lächeln zur Corona-Krise - die Maskenvielfalt ist ab Samstag erst einmal Geschichte. Denn wer dann in Geschäften einkaufen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen will, muss eine so genannte medizinische Schutzmaske tragen, eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske. Die weit verbreiteten und gern genutzten Alltagsmasken aus Stoff haben ausgedient.

In den Apotheken, auch im Kreis Wesel, hat seit dem Beschluss am Dienstag beim Corona-Gipfel der Bundesregierung der Ansturm auf die Masken schon begonnen. "Gleich am Mittwoch war hier schon viel los, deutlich mehr als zu Beginn des zweiten Lockdowns", berichtet Michael Jilek, Inhaber der Apotheke in Büderich. Im Bestand sind noch reichlich FFP2-Masken - und nach der Bestellung in einer Nachbarkommune ist auch schon nach zwei Tagen wieder Nachschub da.

Viele Apotheken im Kreis hätten sich schon im Frühjahr mit einem großen Kontingent eingedeckt, so dass er keine Engpässe erwartet. Auf die zwei Euro Zuzahlung verzichtet Jilek indes, bittet die Kunden stattdessen um eine Spende für ein Patenkind. Ähnlich hält es Markus Heringer von der Rosen-Apotheke in der Fußgängerzone, spendet ebenfalls die zwei Euro, gibt aber neun statt der üblichen sechs Masken pro Kunde ab.

Wer den Berechtigungsschein der Krankenkassen vorlegt, bekommt bei Hektor Gerbszt in der Apotheke am Berliner-Tor-Platz sogar zehn Masken, einen 5-Euro-Gutschein geschenkt und die zwei Euro Eigenbeteiligung erlassen. "Ich bekomme die Masken sehr günstig und mit der geringen Zahl kommt keiner weit", sagt Gerbszt. "Aktuell ist in der Apotheke der Teufel los, das wird auch noch bis Mitte Februar andauern." Auf rund 8000 Masken schätzt er seinen Bestand.

Michael Jilek glaubt, dass irgendwann auch die Discounter auf den Zug springen werden. "Dann wird man sich nicht mehr an den Masken-Verkauf in den Apotheken erinnern."

Auch in der Burg-Apotheke Schermbeck ist mehr los als üblich, denn die neuen Regeln zwingen alle dazu, sich Masken zu besorgen. Die FFP2-Maske kostet hier 2,50 Euro, der medizinische Mundschutz einen Euro. "Ältere Leute kommen mit den Coupons und bekommen sechs Masken", erläutert Filialleiterin Karin Kötters. Die beiden Apotheken vor Ort nehmen keine zwei Euro, aber wer sie geben möchte, spendet damit für die Kinderkrebshilfe. Das halte auch die Kilian-Apotheke so, "wir wollen nicht, dass im Ort ein Gefälle entsteht". Mit Masken hat sich Kötters rechtzeitig eingedeckt, Engpässe seien nicht zu befürchten.

In der Hamminkelner Markt-Apotheke ist eine Menge los, dieser Tage. Einen Wettbewerb wegen der Masken hat die Apothekenkammer untersagt. Dass manche Apotheken mehr als die angeordneten sechs Masken abgeben oder die zwei Euro nicht nehmen, findet Jörg Grobe falsch. Qualitätsunterschiede, wie von manchen Kunden beklagt, sollte es eigentlich nicht geben. "Ich bin häufig den ganzen Tag mit dem Chef unterwegs, um Masken einzukaufen." Die Anbieter müssten alle erforderlichen Unterlagen vorlegen, die Europäische Konformitätserklärung und die TÜV- beziehungsweise DEKRA-Berichte. Für Verbraucher sei wichtig, dass die Masken ein CE und vier Ziffern tragen, dann sind sie zugelassen.

Christiane Schult von der Markt Apotheke in Hünxe beschreibt die Lage als entspannter als im Dezember. Nach und nach hätten die Senioren ihre Bescheinigungen bekommen und holten die sechs Masken ab. Schult hält sich an die Weisung der Kammer und nimmt die zwei Euro, alles andere findet sie "komisch, ich weiß nicht, was das soll. Die schießen sich ins eigene Bein." Wer FFP2-Masken bei ihr ohne Coupon kauft, zahlt hier drei Euro, die blaue, medizinische Schutzmaske kostet 70 Cent.