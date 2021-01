Kreis Wesel: Bei der Volksbank wurde soviel gespart wie nie

Kreis Wesel Ende des dritten Quartals ziehen die Bänker der Volksbank Rhein-Lippe ins neue Gebäude in Voerde-Friedrichsfeld. Bau läuft planmäßig.

Trotz des Corona-Jahrs 2020 zieht der Vorstand der Volksbank Rhein-Lippe ein positives Fazit, was sich schon an der Bilanzsumme ablesen lässt: Sie liegt bei 1,54 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Volksbankkunden haben dabei auch weiter kräftig angelegt: 1,13 Milliarden Euro - plus 2,9 Prozent. Die Vorstandsmitglieder Ulf Lange, Marc Indefrey und Claus Overlöper informierten coronagerecht in einer Videokonferenz über das abgelaufene Jahr, in dem soviel gespart wurde wie noch nie zuvor.

In Zeiten von Minuszinsen spielen Wertpapiere und Aktien sowie Anlagen bei Union Investment eine große Rolle. Letztere machen 375 Millionen Euro aus, was einem Plus von 15 Prozent entspricht. Apropos Minuszinsen: Die Rendite von Bundesanleihen sei bei kurzen Laufzeiten im Minus, erst ab einer Laufzeit von 20 Jahren komme man auf einen Zinssatz von Null, führte Lange aus. Auch täglich fällige Einlagen privater Haushalte befänden sich im Minus. Deshalb sei eine gesunde Anlagemischung wichtig.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist im rechtsrheinischen Teil des Kreises Wesel auch weiterhin ungebrochen. Mit 85 von der Volksbank vermittelten Immobilien im Wert von 21 Millionen Euro gab es ein Rekordergebnis. Beim Bausparen wurde mit 109,6 Millionen Euro ein Plus von 6,6 Prozent erzielt. Bei den Bauspardarlehen kam die Bank auf 131,8 Millionen Euro - plus 6,8 Prozent.

Corona hat seine Spuren dennoch hinterlassen: 829 Kunden baten um eine Tilgungsaussetzung, und es wurden zwölf Millionen Euro an Fördermittelkrediten vergeben. Von insgesamt 291 Millionen Euro neu vergebenen Krediten gingen rund 108 Millionen an die Firmenkundschaft. Dabei benötigten Unternehmer, Selbstständige und Gewerbetreibende flexible Lösungen.

Während in Dinslaken-Hiesfeld die Bankstelle kurz vor Weihnachten komplett modernisiert wieder eröffnet wurde, schreiten die Arbeiten am neuen Bankgebäude in Voerde-Friedrichsfeld planmäßig voran. "Wir liegen sowohl im Zeit- als auch im Budgetplan", so Ulf Lange. Dabei wollen die Bänker nicht von einer Verwaltung oder Zentrale sprechen, die hier entsteht. Sie sehen das neue Haus als Teil des Volksbank-Netzwerks. Ein interner Namenswettbewerb laufe bereits.

Zum Ende des dritten Quartals soll das Gebäude bezogen werden, dessen Baufortschritt in einem Fotobuch auf der Internetseite www.volksbank-rhein-lippe.de verfolgt werden kann. Was aus den dann leer gezogenen Räumen in den oberen Etagen des Volksbank-Gebäudes am Großen Markt in Wesel wird, steht noch nicht fest. Es habe aber erste Gespräche mit Interessenten für die rund 1500 Quadratmeter große Fläche gegeben. Der Bankbereich im Erdgeschoss bleibe ohnehin weiter bestehen.

Mobiles Arbeiten spielt natürlich auch bei der Volksbank eine Rolle, und das nicht erst seit der Pandemie. 165 der 301 Mitarbeiter seien derzeit in der Lage, zu Hause ihrer Beschäftigung nachzugehen. Wie viele dies momentan nutzen, vermochte der Vorstand nicht zu sagen.

Derweil wird auch bei den Kunden vereinzelt der Wunsch nach einer Beratung per Videokonferenz laut. Allerdings werde im Wesentlichen nach wie vor das persönliche Gespräch gesucht.

Der Ausblick aufs noch junge Jahr beinhaltet aus Sicht der Bankfachleute ein herausforderndes Umfeld. Zum einen müssten die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gemanagt werden. Zum anderen werde das anhaltend niedrige Zinsniveau negative Auswirkungen auf das Ergebnis der Bank haben. Doch auch wenn bundesweit mit einer steigenden Anzahl an Insolvenzen gerechnet werde – für die Volksbank sei dieses Risiko kalkulier- und beherrschbar.