Kreis Wesel: Friseure machen das Beste aus der Situation

Kreis Wesel. Die Friseur-Branche hofft auf den 25. Januar - und eine mögliche Lockerung der Beschränkungen. Momentan drohen noch keine Insolvenzen.

Vor einem knappen halben Jahr hatte Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, noch nicht an dieses Szenario denken wollen. "Es gäbe nichts Schlimmeres für uns, als nochmal schließen zu müssen", sagte Esser in dieser Zeitung. Nun ist der zweite Lockdown einen knappen Monat alt - aber noch herrscht Ruhe in der Branche, auch im Kreis Wesel.

Glücklicherweise ist auch Klaus-Peter Neske, Obermeister der Friseurinnung im Kreis Wesel, noch nicht zu Ohren gekommen, dass Kollegen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. "Aber man merkt, dass die Luft dünner wird", sagt der Friseurmeister aus Xanten. "Wenn jemand beispielsweise eine hohe Miete zahlt, kann es eng werden. Die Stimmung ist nicht gerade gut."

Telefon-Beratung und Abhol-Service

Momentan setzt Neske auf den 25. Januar, wenn Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs darüber beraten, wie es ab dem 1. Februar dann weitergehen soll. "Eine weitere Verlängerung wäre aber zumindest eine kleine Katastrophe", gibt Neske offen zu. In der Hoffnung auf eine Lockerung bietet Neske derzeit täglich vormittags einen Telefondienst an, um schon Termine vergeben zu können.

Online-Service, Telefon-Beratung, Abhol-Angebote - die Kollegen in der Branche versuchen auf vielfältige Weise, der Krise aktiv zu begegnen. "Man kann sich dem Kunden als Partner anbieten", findet Klaus-Peter Neske, "aber es gibt kein Patentrezept. Jeder muss selbst für sich einen Weg finden."

Auch Isabella Bienia, die an der Hünxer Straße in Drevenack den Friseursalon "Haarmonie" betreibt, möchte nicht tatenlos zuschauen. In dieser Woche ist die Friseurmeisterin am Montag und Mittwoch zwischen 16.30 und 18 Uhr im Salon erreichbar. Die Kunden können Farb-Pakete oder Haarpflege bestellen und sie dann an der Tür abholen. "Wir bieten das zum ersten Mal an", sagt Isabella Bienia. "Mal schauen, wie es läuft." Zwischendurch ist auch einfach nur ein guter Rat gefragt, wie man zu Hause selbst ein paar Handgriffe anlegt, um sich die Frisur noch etwas länger zu erhalten.

Ansturm vor dem 14. Dezember

In den Tagen vor dem Beginn des zweiten Lockdowns am 14. Dezember erlebte auch das Haarmonie-Team einen wahren Ansturm. Von 6.30 Uhr bis spät in den Abend hinein waren Bienia und ihre Mitarbeiter im Dauereinsatz, die Termine waren im Stundentakt fest vergeben. "Am Abend waren meine Mädels platt, aber das ist ja unser Job", erinnert sich die Chefin.

Mit dem Angebot in dieser Woche will Isabella Bienia in erster Linie den vielen Stammkunden entgegenkommen. Auf Karteikarten hat sie notiert, wer seine Haare wie geschnitten bekommt, welche Farbe verwendet wird. Letztendlich setzt auch die Hünxerin auf den 25. Januar - und eine mögliche Lockerung. "Ansonsten wird es auf längere Sicht bestimmt einige Insolvenzen geben."

Klaus-Peter Neske beschränkt sich jetzt während des zweiten Lockdowns auf die telefonische Terminvergabe, hat aber im vergangenen Jahr seine Produkte auch schon in einem Umkreis von 30 Kilometern ausgeliefert. "Mir fehlt ein wenig die Sensibilität bei den politischen Entscheidungsträgern. Denn meiner Meinung nach gehört auch die Arbeit eines Friseurs zur Grundversorgung." Und so blickt auch die Friseurbranche mit Spannung auf den 25. Januar.

