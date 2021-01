Kreis Wesel: Polizei meldet zwölf Glätteunfälle

Kreis Wesel. Wegen des Wetters hatte die Polizei im Kreis mit einer Reihe von Unfällen zu tun. In Voerde hatten Schulbusse Probleme bei der Abfahrt.

Aufgrund von Glätte hat die Polizei Wesel am Mittwoch zwölf Unfälle verzeichnet. In Wesel und Voerde passierten jeweils drei Unfälle. Zu weiteren Unfällen kam es in Neukirchen-Vluyn und Hünxe (jeweils zwei), Xanten und Kamp-Lintfort.

Radfahrer in Hünxe erlitt Knochenbruch

In Wesel stürzten zwei Rollerfahrer und verletzten sich leicht. In Hünxe kam ein Radfahrer zu Fall und erlitt einen Knochenbruch. Probleme bei der Abfahrt von den Haltestellen am Schulzentrum hatten die Busse in Voerde.