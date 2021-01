Kreis Wesel: Verwaltungen und Betriebe offen für Homeoffice

Kreis Wesel Wie viele Mitarbeiter arbeiten vom heimischen Schreibtisch aus? Die NRZ-Redaktion hat bei Verwaltung und Firmen im Kreis Wesel nachgefragt.

Homeoffice ist in Corona-Zeiten ein virensicherer Arbeitsplatz. Deshalb nutzen Unternehmen und Verwaltung diese Möglichkeit - wenn es denn geht. Bei der Stadt Wesel geht es gut, sagt Sprecher Swen Coralic auf NRZ-Anfrage, und das nicht erst seit dem Appell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, mehr von zu Hause aus zu arbeiten. Er selbst wechselt sich alle zwei Wochen mit seiner Kollegin Barbara Cornelißen ab, damit bei Bedarf immer ein Ansprechpartner vor Ort ist.

"Gegenüber dem Thema Homeoffice ist man sehr aufgeschlossen, da ist die Stadt vorbildlich", freut sich Coralic und lobt die hauseigene Technikabteilung. "Beim ersten Lockdown war es schon eine Mammutaufgabe, für genügend VPN-Zugänge zu sorgen."

Im Laufe der zurückliegenden Monate wurde an den technischen Möglichkeiten gefeilt, zum Beispiel auch, damit alle vom heimischen Schreibtisch aus an Videokonferenzen teilnehmen können. Im Sommer gab es zudem Fortbildungen und das stadtinterne Nachschlagewerk Wiki wurde immer weiter mit notwendigen Informationen gefüllt, damit sich auch nicht so technikaffine Mitarbeiter bei Bedarf zu helfen wissen.

30 Prozent der Mitarbeiter bei der Stadt Wesel sind im Homeoffice

Mehr als 30 Prozent der 653 städtischen Beschäftigten (ohne Feuerwehr) sind im Homeoffice. Dabei werde individuell vorgegangen. In leitender Funktion ist entweder der Leiter oder die Leiterin selbst im Rathaus und der Stellvertreter beziehungsweise die Stellvertreterin zu Hause oder umgekehrt. Auch hier werde meist im Zwei-Wochen-Rhythmus gearbeitet.

In den Genuss der Heimarbeit kommen nahezu alle Bereiche, angefangen bei der Stadtentwicklung über den Gebäude- und Rechtsservice, den Sozialbereich, Jugend, Kultur bis hin zum Personalbereich. Lediglich Feuerwehr, Rettungsdienst und dem Ordnungsbereich bleibt das Homeoffice aus naheliegenden Gründen verwehrt.

Bei den Weseler Stadtwerken sind hauptsächlich die kaufmännischen Mitarbeiter am heimischen Schreibtisch tätig. Von den 40 Bediensteten sind das etwa 30. Die vielen Techniker unter den 84 Angestellten zum Beispiel können nicht von daheim arbeiten, so Geschäftsführer Reiner Hegmann. Man werde aber überlegen, ob sich die Homeoffice-Quote in nächster Zeit noch weiter steigern lässt.

Plexiglaswände und FFP2-Masken im Hünxer Rathaus

Hünxe sieht sich gut aufgestellt in der Pandemie: 53 Menschen arbeiten üblicherweise im Rathaus ."Nicht überall ist Homeoffice möglich", erläutert Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth. 20 Laptops sind angeschafft, 15 Angestellte nutzen das Angebot zurzeit. Dafür sei eine gesicherte Datenverbindung notwendig, bereitgestellt vom Kommunalen Rechenzentrum.

"Wo das nicht anders möglich ist, haben wir Plexiglastrennwände", erläutert Stratenwerth, "und tragen FFP2-Masken". Beratungsräume seien zu Büros umfunktioniert worden. "Es ist ja nicht so, dass wir mit Homeoffice den Öffentlichen Nahverkehr entlasten würden", scherzt er - der nämlich ist in Hünxe sehr überschaubar.

Homeoffice: Eltern haben Priorität

Wie überall auf dem Land ist die Qualität des Netzes ein Kriterium. Bei der Heimarbeit setzt Hünxe die Priorität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Kinder betreuen müssen. In Bürgerbüro und Ordnungsamt ist Heimarbeit nicht möglich, auch die Baustellenüberwachung läuft weiter.

In Hamminkeln sind zur Zeit von den 120 Bediensteten im Rathaus 40 im Homeoffice. Außerdem arbeiten die Mitarbeiter im Schichtsystem: Einen Tag im Büro, den anderen zuhause. "Wir haben auch die Kernarbeitszeiten ausgeweitet", erklärt Bürgermeister Bernd Romanski. Waren diese auf 6 bis 18 Uhr festgelegt, können die "Lerchen" nun in Hamminkeln bereits um 5 Uhr anfangen und die "Eulen" erst im 22 Uhr Feierabend machen. Jeder Fachbereich müsse funktionsfähig bleiben.

Stadt Hamminkeln setzt auch auf Corona-Schnelltests

Normalerweise darf nur eine Person im Büro sitzen, im äußersten Notfall zwei Personen. Um diese zu schützen, hat die Stadt in solchen Fällen Trennwände aufgestellt. Gute Erfahrungen hat die Verwaltung auch mit Schnelltests gemacht. "Wir hatten in der Vergangenheit zwei Fälle, wo Mitarbeiter außerhalb Kontakt mit Coronainfizierten hatten", so Romanski. Da habe die Stadt sofort zwei Schnelltests innerhalb von fünf Tagen organisiert.

Das Dachziegelwerk Nelskamp ist einer der größten Arbeitgeber in Schermbeck, doch der Kaufmännische Leiter Karsten Biermann sagt deutlich: "Von unseren 600 Mitarbeiten arbeiten 500 in der Produktion. Und Dachziegel kann man nun einmal nicht von zu Hause aus fertigen." Von der 100 anderen Mitarbeitern seien etwa die Hälfte im Vertrieb tätig. "Die machen jetzt noch mehr Homeoffice als ohnehin sowieso schon." Und von den 50 Nelskamp-Bediensteten in der Schermbecker Hauptverwaltung würden jetzt 20 bis 30 Prozent coronabedingt von zu Hause aus arbeiten, so Biermann. Mehr sei allerdings auch nicht möglich.

500 Heimarbeiter beim Kreis Wesel

In der Kreisverwaltung Wesel gibt es aktuell gut 500 Heimarbeiter. Daneben ist ein Schichtbetrieb eingerichtet worden, um Zusammenkünfte zu vermeiden und Büros nur einzeln zu nutzen. Gesundheitsamt, Leitstelle, Winter-/Streudienst, Raumpflege, Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung, Führerschein- und Zulassungsservice - wer in diesen Bereichen Arbeitet, kann nicht zuhause bleiben.