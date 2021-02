100 Tage Landrat im Kreis Wesel: Ingo Brohl im Interview

Kreis Wesel. Der Kreis Weseler Landrat Ingo Brohl spricht über seine ersten 100 Tage und die Themen, die bewegen - etwa den Wolf oder den Umweltskandal.

Ingo Brohl (CDU) ist bei der Kommunalwahl zum Landrat gewählt worden. Wir haben mit ihm über seine erste Zeit gesprochen.



NRZ: Herr Brohl, am Montag sind Ihre ersten 100 Tage als Landrat des Kreises Wesel zu Ende gegangen, also die traditionell zugestandene Zeit der Eingewöhnung. Wie haben Sie sie empfunden? Ist Ihr Amt so, wie Sie es erwartet haben? Gab es Überraschungen – positive wie negative?

Ingo Brohl: Insgesamt bin ich hier wirklich sehr sehr gut aufgenommen worden, sowohl in der Kreisverwaltung als auch in der Kreispolizeibehörde. Das ist ein hohes fachliches Niveau und das macht es einem sehr leicht in dieses Amt zu finden.

Allerdings gibt es eine Sache in diesem Amt nicht, und das ist „Hundert Tage Eingewöhnung“. Im Gegenteil, es war schon am ersten Tag so, dass wir Entscheidungen getroffen haben, die wesentlich sind, . Insgesamt ging es sehr sehr schnell. Manchmal fragt man sich: Ist es gerade erst gestern gewesen oder ist es jetzt schon ein Jahr her, dass man dieses Amt übernommen hat? Man ist tagesaktuell unterwegs und das ist weder positiv noch negativ, das ist wie es ist.

, ich fühle weiterhin, dass es richtig ist, hier zu sein und die Menschen, die mit mir Tag für Tag zu tun haben, spiegeln mir das größtenteils auch wider: Dass die Arbeit gemeinsam erfolgreich ist und Spaß macht mitunter – auch wenn die Lagen manchmal schwierig sind.



NRZ: Haben Sie denn Überraschungen erlebt? Irgendetwas, das Sie nicht erwartet hätten, wenn Sie das Amt des Landrats bekleiden? Es dürfen auch nette Überraschungen sein…





Ingo Brohl: Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass ich länger damit fremdele, dass ich jetzt einen Fahrer habe und einen Dienstwagen. Aber das ist einfach ein rollendes Arbeitszimmer und mit dem Fahrer sitzt da jemand, der einem das Gefühl gibt, dass er auch weiß, wann es dem Landrat mal nicht so gut geht, wann er mal einfach seine Ruhe braucht oder wann er auch mal einfach ein Gespräch über die Fußballergebnisse braucht – um mal etwas komplett anderes in den Kopf zu kriegen.

Ansonsten ist die Wahrnehmung schon eine extrem hohe und natürlich stellt man auch manchmal in Runden fest, wenn man beispielsweise mit dem Innenminister über Polizeithemen konferiert oder dergleichen, dann spürt man schon dass das jetzt eine Ebene ist, die weiterhin demütig macht, aber wo wichtige Ereignisse dahinter stehen.

Auch, dass man morgens als erstes ans Handy geht und guckt: Wie ist die polizeiliche Lage oder gibt es sonst eine wichtige Einsatzmeldung? in Voerde so gut ausgegangen ist. Das ist natürlich etwas, das man als Landrat nicht ablegt.

Es ist auch immer im Kopf, dass man die Verantwortung für viele Menschen im Kreis für wichtige Themen hat. Heute kann ich als Landrat sicherlich auch eine Kerze mit anzünden, dass das wirklich so gut gegangen ist bei dem Altenheim. Und dass von den Feuerwehrleuten, den Menschen, die in dem Alten- und Pflegeheim arbeiten, bis hin zur Polizei und den Hilfsorganisationen alles ineinander gegriffen hat. Und dass der Liebe Gott, Fortune oder auch das Glück noch das Nötige dazu beigetragen haben, das ist ein gutes Gefühl. Mit diesen Themen geht man abends ins Bett und steht morgens auf und guckt: Wie ist die Lage über Nacht?

NRZ: Beim Thema Wolf schlagen die Emotionen sehr hoch, wie ist der aktuelle Stand?

Ingo Brohl: Nach meinem persönlichen Empfinden handelt es sich bei den bekannten Wölfen GW954f und GW1587m, insbesondere der Wölfin, aufgrund der vielen Nutztiere, die nachweislich von ihr gerissen wurden, um Wölfe mit einem problematischen Verhalten. und diese Bewertung hat sich nicht geändert. Sie sieht weiterhin keine Entnahme der Wölfin vor.

Mittlerweile haben wir jetzt sehr wahrscheinlich ein Rudel. Wir haben neue Risse und mir macht ein bisschen Sorge, dass die Diskussion tatsächlich sehr stark emotionalisiert ist und da immer mehr mit gegenseitigen Anfeindungen gearbeitet wird. Das Thema ist zu kompliziert und die Emotionen sind bei jedem Riss schon vorhanden, deshalb sollte nicht noch zusätzlich angeheizt und noch mehr emotionalisiert und mit persönlichen Angriffen hinterlegt werden.

Deshalb hoffe ich auf eine gewisse Sachlichkeit an der Stelle – sei es jetzt durch einen Richterspruch oder durch ein neues Gutachten. Aktuell bleibt nur Herdenschutz als Antwort auf das Wolfsrudel, dabei unterstützt die Kreisverwaltung sehr aktiv.

NRZ: Zum Umweltskandal Mühlenberg Gahlen: Jahrelang wurden in der ehemaligen Tongrube Mühlenberg in Schermbeck illegal teils hoch giftige Materialien abgelagert, darunter mindestens 30.000 Tonnen Ölpellets der BP-Raffinerie aus Gelsenkirchen. Laut dem vom NRW-Umweltministerium in Auftrag gegebenen Gutachten könnten zur Abwehr von Gefahren, die von der ehemaligen Tongrube ausgehen ) Kosten von mehr als 50 Millionen Euro entstehen. Falls der Betreiber die Kosten nicht tragen kann: Wie kommt der Kreis Wesel für die Rest-Kosten auf?

Ingo Brohl: Tatsächlich ist es ja so, dass vorrangig das Bundesbodenschutzgesetz anzuwenden ist und da geht es ja nicht nur um den Betreiber, sondern auch um den Verursacher. Es gäbe also noch andere Adressaten, die mit für die Kosten einzutreten haben. Wir sehen im Moment nicht, dass wir als Kreis Wesel das sein werden.

Aber natürlich ist vordringliches Ziel die Gefahrenabwehr. Da hat das Gutachten jetzt nochmal ganz klar das Thema Sickerwasser in den Fokus genommen. Und wir arbeiten im Moment sehr gut mit dem Ministerium zusammen. Wir stehen kurz davor, den Gutachter, den auch das Ministerium genommen hat, als unseren Berater mit an Bord zu nehmen. Insofern setze ich darauf, dass dieses Thema, nämlich das Maßnahmenpaket, was getan werden muss, auch vollumfänglich erarbeitet wird.

Da sind noch viele Folgegutachten, Schürfungen etc. notwendig, um dann auch klar zu haben : Wie teuer wird es denn für die Verursacher, den Betreiber wirklich? Dann gehe ich davon aus, dass diese Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden und sicherstellen werden, dass es keine Gesundheits- und umweltgefährdenden Einträge über das Sickerwasser gibt. Das ist die Aufgabe zuerst der Unternehmen. Wir sind als Überwachungsbehörde gefordert und da sind wir auch deutlich sensibilisiert, dass die Maßnahmen dann auch 1:1 umgesetzt werden. Das werden wir im engen Schulterschluss mit dem Ministerium tun.

NRZ: Das klingt, als gehen Sie nicht davon aus, dass der Kreis Wesel am Ende über den Kreishaushalt für die Schweinerei aufkommen muss?

Ingo Brohl: Da gehe ich im Moment stark von aus, ja. Ich kann es zur Gefahrenabwehr aber nicht gänzlich zu 100 Prozent ausschließen, will ich auch an der Stelle nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Unternehmen die damit betraut sind, das regeln werden und auch regeln müssen. Das ist deren Verantwortung.

NRZ: Gibt es etwas, das Ihnen am Herzen liegt, das ich nicht gefragt habe?

Ingo Brohl: Ich finde die hohe Kollegialität zwischen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreis Wesel wirklich bemerkenswert. Auch da bin ich gut aufgenommen worden als Neuling, da gibt es ja einige Neue, aber auch Erfahrene. Ich finde, das ist ein guter Zusammenschluss, um gemeinsam etwas für den Kreis Wesel zu bewirken. Das gleiche gilt auf den überörtlichen Ebenen, dem Landkreistag. Dort merke ich jetzt schon, dass meine Person und meine Sichtweisen akzeptiert und auch gefragt sind. Das hilft im Auftritt gegenüber dem Land. Ich bin insgesamt sehr zufrieden gestartet und treffe auf viel Akzeptanz und eine gute Wahrnehmung in einer insgesamt schwierigen Phase. Diese Pandemie ist weltweit ein singuläres Ereignis bis jetzt. Sie macht einem das Amt nicht leicht. Aber insgesamt geht es mir gut und ich hoffe, ich werde weiterhin so gut meiner Aufgabe gerecht wie in den ersten 100 Tagen.

NRZ: Danke für das Gespräch.