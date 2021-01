Wesel Die Polizei hatte die Wohnung des Angeklagten durchsucht und Marihuana und Ecstasy in der Küche gefunden. Der Mann war geständig.

Am 21. August 2020 durchsuchte die Polizei eine Wohnung im Schepersfeld. Der unter Verdacht des Drogenhandels stehende 30-jährige Bewohner hatte die Beamten offenbar ablenken wollen: er gab nur einen kleinen Teil der in der Wohnung lagernden Drogen heraus und sperrte seine zwei großen Hunde in der Küche ein. Dort lag, wie sich kurz darauf trotz der Vierbeiner herausstellte, der Großteil des Rauschgifts. Das Landgericht Duisburg verurteilte den Weseler nun wegen Drogenhandels.

Ein Stammkunde des 30-Jährigen war erwischt worden und hatte gepetzt. Die Polizei stellte bei der Wohnungsdurchsuchung rund 600 Gramm Marihuana sowie kleinere Mengen Ecstasy und Haschisch sicher. Der Weseler landete in der Untersuchungshaft, von der er aber im Dezember wieder verschont wurde, nachdem er ein umfangreiches Geständnis abgelegt hatte.

Übergabe im Wald bei Wesel

Der 30-Jährige gab auch vor Gericht zu, seit August 2018 regelmäßig Liegerungen von jeweils 300 Gramm von einem niederländischen Drogenhändler bezogen zu haben. Das Rauschgift war in einem Waldstück bei Wesel übergeben worden. Der Angeklagte verkaufte etwa zwei Drittel des Marihuana mit einem Gewinn von rund einem Euro pro Gramm weiter und konnte so seinen eigenen starken Drogenkonsum finanzieren.

Bei der Dursuchung in der Wohnung hatte die Polizei griffbereit auch einen Teleskopschlagstock und eine Gaspistole gefunden. Dem 30-Jährigen hätte somit nicht nur eine Verurteilung für mindestens 23 Fälle des Drogenhandels, sondern auch eine Mindeststrafe von fünf Jahren wegen bewaffneten Drogenhandels gedroht. Vergeblich versuchte er sich damit zu rechtfertigen, die gefährlichen Gegenstände hätten noch aus dem Nachlass seines zwei Jahre zuvor verstorbenen Bruders gestammt und er hätte gar nicht mehr an sie gedacht.

Weitere Themen Landgericht: Weseler Drogendealer muss ins Gefängnis

Nicht einschlägig vorbestraft

Angesichts der Gesamtumstände ging die Strafkammer am Ende allerdings von einem minderschweren Fall des bewaffneten Handelns aus. Denn der Angeklagte war bislang nicht einschlägig vorbestraft, hatte frühzeitig ein umfassendes Geständnis abgelegt und vor allem hatte er dabei nicht nur seine eigene kriminelle Rolle offenbart, was Juristen als Aufklärungshilfe bezeichnen, die bei der Strafzumessung besonders zu Gunsten eines Angeklagten gewertet wird.

Das Urteil der Strafkammer lautete auf dreieinhalb Jahre Haft. Einen erheblichen Teil davon wird der drogensüchtige Weseler allerdings in einer Entziehungsanstalt verbringen dürfen. Ist die Therapie erfolgreich, könnte er bereits in gut zwei Jahren wieder auf freiem Fuß sein.