Laterne stoppt Flucht eines BMW-Fahrers aus Wesel

Kreis Wesel. Ohne Führerschein, aber mit Alkohol im Blut raste ein 33-Jähriger aus Wesel über die Bundesstraße 58 der Polizei davon. Die Fahrt endete jäh.

Von einer wilden Verfolgungsjagd berichtet die Polizei. Am Freitagmittag gegen 13.10 Uhr war zwei Polizeibeamten in einem zivilen Einsatzfahrzeug ein grauer 5er BMW aufgefallen, der über die Rheinbrücke in Richtung Alpen fuhr.

Weil schon mit bloßem Auge erkennbar war, dass der BMW erhebliche technische Mängel hat, wollten die Polizisten den Fahrer kontrollieren. Doch der trat aufs Gaspedal und raste über die B58 weiter, überholte dabei andere Autos sowie Lkw und zwang mindestens zweimal entgegenkommende Fahrzeuge zum Ausweichen.

Auf einem Grünstreifen in der Nähe des Salzbergwerkes Borth brach das Fahrzeugheck aus und schleuderte gegen eine Laterne. Die Beamten nahmen den unverletzten Raser, einen 33-jährigen Mann aus Wesel, fest. Er besitzt keinen Führerschein und roch nach Alkohol. Deshalb entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Polizei sucht unter nun die Autofahrer, die dem BMW ausweichen oder abbremsen mussten.