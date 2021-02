Luxusherbergen für Wildbienen in Schermbeck-Gahlen

Schermbeck. Wildbienen liegen dem Heimatverein Gahlen am Herzen: Er nutzte Leader-Mittel, um ihnen zwei große Nistmöglichkeiten anzubieten.

Kleine, aber feine Projekte sind es, die die Leader Region Lippe-Issel-Niederrhein fördert. Und Dörfer, die auf Zack sind, verstehen es, diese Hilfe auch zu nutzen. In Gahlen gibt es deshalb jetzt zwei große Wildbienenhotels.

Im Mai vergangenen Jahres reagierte der Heimatverein Gahlen auf eine Pressemeldung: Kleinprojekte, hieß es da, können in der Region zu 80 Prozent durch Bund und Land gefördert werden. Vor allem solche Projekte, die bisher aufgrund fehlender finanzieller Mittel noch nicht umgesetzt werden konnten. Bei nur knapp drei Wochen Antragsfrist wären neue Projekte kaum planbar gewesen.

Markus Walbrodt, Vorstandsmitglied im Heimatverein Gahlen, hatte die ausgereiften Pläne für die beiden Insektenhäuser bereits in der Schublade, fix stellte er den Antrag. Und Ende Juni hatte der Verein die Zusage, dass der Zuschlag der Leader-Region kommt.

Ideale Anlaufpunkte

Das Wildbienenhotel am Kuhweg. Foto: Endemann / Heimatverein Gahlen

Am Elsenweg im Gahlener Heisterkamp und am Kuhweg in Gahlen-Besten sollten jeweils Wildbienenhotels entstehen. Diese wollten die Aktiven um Informationstafeln zu den Gahlener Weißstörchen erweitern. Die Idee: Beide Standorte sind ideale Anlaufpunkte zur Beobachtung der beiden Storchennester, die der Heimatverein im Jahre 2009 errichtet hat und in denen in den vergangenen Jahren Störche brüteten und ihre Jungen aufzogen.

„Bienen sind die Stütze, das Rückgrat, unseres Ökosystems“, erläutert Markus Walbrodt, gefragt danach, wie er auf die Idee mit den Wildbienenhotels gekommen ist. In seinem eigenen Garten hat er bereits viele Refugien für Insekten geschaffen. Denn ohne die Bienen gibt es keine oder nur wenig Bestäubung von Pflanzen, diese tragen dann schlicht keine Früchte.

„Die sprichwörtlich fleißige Biene kommt nicht von ungefähr, denn mehr als 75 Prozent der Kultur- und Nutzpflanzen werden durch Bienen bestäubt, eine Wildbiene bestäubt dabei bis zu 5 000 Blüten täglich“, erläutert Walbrodt, „und in der aufgeräumten heutigen Welt verschwinden die Lebensräume der Wildbienen wie Totholz und Reisighaufen schnell. Da hielten wir es für eine gute Idee mit einem artgerechten Wildbienenhotel etwas gegenzusteuern, nicht zuletzt mit etwas Aufmerksamkeit.“

Für jede Art ein Angebot

Ausgestattet sind die bezugsfertigen Zimmer des Wildbienenhotels mit Hartholzblöcken mit jeweils 121 Bohrungen unterschiedlichen Durchmessers sowie mit eng gepackten Roggenstrohhalmen, Bambus- und Schilfröhren. Jetzt warten die „Zimmer“ darauf, im Frühjahr bezogen zu werden.