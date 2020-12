Mann auf Campingplatz in Hamminkeln-Mehrhoog schwer verletzt

Hamminkeln Ein Gasofen hatte sich in einer Gartenlaube entzündet. Der 74 Jahre alte Bewohner wurde in eine Bochumer Klinik eingeliefert.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Gasofen in einer Gartenlaube auf einem Campingplatz in Hamminkeln-Mehrhoog in Brand. Zuvor hatte der 74-jährige Bewohner an dem Gerät einen Defekt festgestellt. Bei dem Versuch, den Ofen aus der Laube zu tragen, entzündete er sich und fing Feuer. Durch die Flammen wurde der 74-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Bochumer Klinik verbracht. An der Laube entstand geringer Sachschaden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.