Miri's Poledance geht in Hamminkeln online

Hamminkeln Miriam Huber bringt ihren Kunden den Tanz an der Stange nonrmalerweise in ihrem Hamminkelner Studio bei. In Zeiten von Corona geht das nicht.

Eines vorweg: An Miri's Poledance Studio ist nichts anrüchiges. Hier an der Ringenberger Straße in Hamminkeln geht es vor allem um eins: Fitness. Nur, dass das Studio in Zeiten von Corona nicht mehr geöffnet hat. Was tun? Miriam Huber, die Inhaberin, setzt, wie viele in der Fitnessbranche, auf die elektronischen Medien. Mit Erfolg.

"Wir schicken unseren Kursteilnehmern Videos auf das Handy, erstellen Workouts und machen Live-Schaltungen, organisieren Challenges", beschreibt die 30-Jährige ihren derzeitigen Alltag und scheint fast ein wenig verwundert, wie gut das funktioniert. Denn viele ihrer Kunden haben auch in ihren eigenen vier Wänden eine Stange, um zu trainieren. Und die, die keine haben, bekommen halt andere Übungen.

Turner brauchen viel Kraft

Denn viele Poledance Figuren erfordern ein hohes Maß an Kraft und Flexibilität. Deshalb gibt es viele Kraft- und Stretching-Übungen, die helfen, die verschiedenen Figuren an der Stange auch wirklich mit Anmut turnen zu können.

Das Konzept von Miriam Huber scheint aufzugehen. Die Kundschaft hält ihr in weiten Teilen die Treue. "Natürlich gibt es einige, die pausieren müssen, weil es ihnen zur Zeit finanziell nicht so gut geht", erzählt sie. Aber die meisten blieben - das Wortspiel muss sein - bei der Stange. "Wir wollen die, die noch die Möglichkeit haben, bei Laune halten."

Nur etwas für den Übergang

Für sie ist das Produzieren der Videos allerdings ungewohnt: "Immer nur mit der Kamera zu sprechen ist doch was anderes als der direkte Kontakt." Und klar ist für Miriam Huber auch, dass ihre jetzige Arbeitsweise nur etwas für den Übergang sein kann: "Der Sport lebt eben schon davon, dass ich bei Übungen sofort korrigieren kann." Denn bei nicht korrekt ausgeführten Figuren können sie die Turnenden Verletzungen zuziehen. Deshalb sind in ihren Kursen im normalen Leben auch nur kleine Gruppen.

"Die Situation ist natürlich doof", gibt Miriam Huber unumwunden zu. Aber es sei halt auch super toll, dass die Mitglieder ihr Angebot angenommen haben. Überhaupt hat Hamminkeln sie etwas überrascht, nachdem sie 2014 ihr Studio eröffnet hatte. Da habe sie schon einige Befürchtungen gehabt, ob die Menschen im ländlichen Raum das Angebot Poledance annehmen.

Ein wenig belächelt worden

Ein bisschen sei sie, die vorher in Dortmund unterrichtet hatte, schon belächelt worden. "Aber die Leute waren hier offen und dankbar für das etwas andere Angebot", erinnert sie sich. Daran hat sich auch in Coronazeiten nichts geändert.