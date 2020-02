Hamminkeln. Bärbel und Heinz-Gerd Tangelder bauen ihr Modehaus in Hamminkeln-Mehrhoog um. Sie glauben an die Zukunft ihres Handelsmodells.

Modehaus Tangelder in Hamminkeln-Mehrhoog wird moderner

In anderen kleineren Kommunen im Land sind sie fast ausgestorben, die Modehäuser, die ihre Kundschaft mit schicker Kleidung beglücken, ohne dass diese Kilometerweit fahren müssen. Nicht so in Mehrhoog. Hier gibt es seit 1993 das Modehaus Tangelder an der Bahnhofstraße.

Früher zwei Standorte in Mehrhoog

Bärbel und Heinz-Gerd Tangelder machten sich 1993 mit drei Filialen für Oberbekleidung selbstständig. Der Hauptsitz ist in Rees-Haldern, eine weitere kleinere Filiale für Damenoberbekleidung gibt es in Rees am Markt und eben die Filiale an der Bahnhofstraße in Mehrhoog. Bis 1998 waren Damen- und Herrenbekleidung noch in zwei getrennten Geschäften untergebracht, dann zog alles an dem jetzigen Standort zusammen.

Gibt es nicht mehr in vielen Dörfern: Modehäuser wie Tangelder. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

hier gibt es mehr aus wesel, hamminkeln und schermbeckFür das Geschäftspaar ist das stationäre Modegeschäft eines mit Zukunft. Erst vor fünf Jahren erweiterten sie ihren Hauptsitz in Haldern um 250 auf 700 Quadratmeter und in Mehrhoog werden sie jetzt auch Geld in die Hand nehmen. Ab der zweiten Februarhälfte wird der Laden mit seinen 200 Quadratmetern modernisiert.

Eine neue Beleuchtung in LED ist bereits in Betrieb genommen. Nun soll die komplette Inneneinrichtung ebenso erneuert werden wie ein Teil des Fußbodens. Die Arbeiten werden Handwerker aus der Region übernehmen. Das ist Heinz-Gerd Tangelder wichtig: „Wir wollen das Geld hier im Raum ausgeben.“

Vor Ort punkten

Es ist eine Investition in die Zukunft, an die die Tangelders glauben. Auch wenn immer mehr Händler über den Internethandel klagen, sind die beiden fest davon überzeugt, dass sie auch weiterhin bei der Kundschaft vor Ort punkten können. „Wir punkten mit unseren individuellen Sortiment, das wir für die Kundschaft zusammenstellen“, ist Heinz-Gerd Tangelder von seinem Geschäftskonzept überzeugt. Dazu gehören auch langjährige Mitarbeiterinnen, die ihre Kunden kennen und deren Beratungskompetenz der 62-Jährige hervorhebt: „Hier kann man noch jemanden persönlich ansprechen.“

Natürlich lebt Tangelder von der Stammkundschaft, die immer wieder mit entsprechenden Aktionen wie den Modeevents in Haldern an das Geschäft erinnert werden. „Aber wir haben auch immer wieder neue Kunden, die sich dann zu Stammkunden entwickeln“, hat Bärbel Tangelder festgestellt.

Wichtig ist dem Ehepaar aber auch, dass ihre Filialen und ihr Sortiment dem Zeitgeist entsprechen. Auch auf dem Land. Schließlich lebt die Kundschaft ja nicht auf dem Mond. Und deshalb wird jetzt die Filiale in Mehrhoog umgebaut, um anschließend im neuen Look zu strahlen.