Wesel. Wegen des Coronavirus gilt ab Montag in NRW die Maskenpflicht. Neben Apotheken und Drogerien bieten derzeit einige Händler in Wesel Masken an.

Beim Einkaufen oder dem Fahren mit Bus- und Bahn gilt ab Montag Maskenpflicht in NRW. Auch schon jetzt wollen einige Geschäfte in Wesel ihre Kunden nur mit Schutz vor Mund und Nase in die Geschäfte lassen. Der Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, wo solche Masken herzubekommen sind, ist also da.

Neben Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien, die für Zubehör rund um die Gesundheit prädestiniert sind, haben in Wesel neuerdings auch andere Händler Mund-Nasen-Schutz im Portfolio. In der Fußgängerzone etwa gibt es sie bei „Sangha Young Fashion", „Der Strumpfladen" oder im Kiosk „Spaltmann".

Auch „Skurril" an der Brandstraße, sonst als Fachgeschäft für außergewöhnliche Rauchutensilien bekannt, führt den Mund-Nasen-Schutz und darüber hinaus auch die professionellen FFP-Masken. Eine breite Auswahl verschiedener Maskenmodelle bietet auch der „Mobile Store" gleich nebenan.

Bunte Stoffmasken als Modeaccessoire

Während es sich bei den bisher genannten Angeboten meist um uniforme Industrieware handelt, deren Stückpreis je nach Art im niedrigen bis mittleren einstelligen Euro-Bereich liegt, gibt es an einigen Stellen in Wesel die besonders dekorativen Gesichtsbedeckungen aus bunten Stoffen. Sie kosten in der Regel zwar etwas mehr, sind dafür aber handgemacht und kommen mit bunten Farben, abenteuerlichen Mustern und einem Design-Gedanken daher, könnten fast schon als modischen Accessoire durchgehen.

Sie liegen beispielsweise bei „MW – Moden for Kids“ an der Luisenstraße, Ecke Schillstraße im Schaufenster, sind beim Miet-Fach-Handel „Handgemacht“ in der Apollopassage zu bekommen oder bei der Änderungsschneiderei im Real-Markt.

Großer Andrang auf Masken und Stoff

Eine besondere Variante des Mund-Nasen-Schutzes gibt es außerdem ab Dienstag in der Löwen-Apotheke am Großen Markt: Der Verein „Aktion B - Brustgesundheit am Niederrhein" hat 100 Exemplare gefertigt - natürlich im typischen pink - die dort verkauft werden. „Der Erlös fließt in den Hilfsfonds, den „Aktion B“ im vergangenen Jahr für hilfsbedürftige Frauen mit Brustkrebs gegründet hat. Für fünf Euro gibt es damit sowohl Schutz als auch Hilfe – eben doppelt gut", meldet der Verein in einer Pressemitteilung.

Auch das Stoffgeschäft „Der Stoff“ – eigentlich für den ‚Rohstoff‘ zuständig – bietet die bunten Behelfsmasken an. Ebenfalls Selbstgemacht. Zumindest theoretisch. „Vielleicht hab ich am Montag wieder welche fertig“, sagt Anke Kreisel. „Die Kunden reißen sie uns aus den Händen, wir können sie gar nicht so schnell nachnähen!“

Maskenpflicht: Notfalls tut es auch ein Tuch oder Schal

Eigentlich, erzählt sie, wollte sie die Masken gleich im Laden fertigen. Daraus aber wird nichts – zu groß der Andrang im Geschäft – sowohl auf die Masken, als auch auf den Stoff. Denn auch die Selbermacher kommen her um sich mit dem nötigen Zubehör zu versorgen. Besonders schwer sei das selbstnähen auch gar nicht, betont Anke Kreisel. „Die Leute sollen es einfach mal probieren!“

Sie selbst verweist Kunden bei Nachfragen auf ein entsprechendes Youtube-Tutorial. Von diesen Video-Anleitungen gibt es mittlerweile einige und auch einfache Schnittmuster sind kostenlos im Internet zu finden. Und notfalls tut es ja auch ein Schal oder Tuch.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Anbieter auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de.