Nur wenige nutzen die Abholmöglichkeit an der Ladentür

Wesel Das Schlimmste ist für Hanne Henrichs, die den Schreibwaren- und Geschenkladen an der Brückstraße betreibt, die Ungewissheit.

Der erste Monat des neuen Jahres ist schon fast drei Wochen alt, doch im Schaufenster des kleinen Ladens in der Brückstraße drehen sich noch zahlreiche Kalender an einer Winde. Schafe, Neuseeland, Blumen, Cartoons - die Auswahl, die Hanne Henrichs in ihrem Geschäft um diese Zeit hat, ist so groß wie selten zuvor. Der zweite Lockdown traf sie erneut hart, auch wenn sie nun die Möglichkeit nutzt, dass Kunden nach Vorbestellung ihre gewünschten Waren an der Tür abholen können.

"Es ist besorgniserregend", sagt die Geschäftsfrau vom Geschenk- und Schreibwarenladen mit Tradition. Seit 1978 bietet sie hier ein buntes Sammelsurium an, alles fein sortiert. In Regalen, in hölzernen Schubladen, in Mappen - in dem kleinen Laden wird jeder Zentimeter Raum genutzt. Hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und wenn jemand besondere Wünsche hat, versucht Hanne Henrichs sie zu erfüllen, geht notfalls telefonisch auf die Suche danach. Auch jetzt. Doch die Anfragen sind sehr übersichtlich. Fünf, sechs am Tag, zählt sie. "Nicht der Rede wert", findet Hanne Henrichs, denn die Kosten laufen weiter. Doch sie will ihren üblichen Service weiterhin verlässlich anbieten, was Stammkunden zu schätzen wissen.

Schreibhefte und Bleistifte

Gerade hat sie ein paar Schreibhefte zusammengelegt, die später abgeholt werden. Als der Mann kommt, um sie draußen an der Tür zu bezahlen, nimmt er noch drei Bleistifte mit. An der Wand lehnt ein großer Karton mit bunten Pappen. Hanne Henrichs wird sie zu einem Kindergarten bringen, der damit bastelt. Das war es bislang an diesem Tag. Und was ist mit etwaigen Corona-Hilfen? "Ich falle überall durchs Raster durch", sagt sie leicht verbittert, auch wenn sie sich die Freude am Leben nicht nehmen lässt und positiv denkt.

Das Schlimmste ist für die Weselerin allerdings die Ungewissheit: "Ich habe gar keine Planungssicherheit". Der erste Lockdown im vergangenen Jahr vermasselte das Oster-, der zweite das Weihnachtsgeschäft. Dabei ist gerade ihr Laden saisonabhängig. In der ersten Etage gibt es das ganze Jahr über Schnitzereien aus dem Erzgebirge. Komplette Krippen, Ställe, einzelne Figuren. Dazu Schwibbögen, Pyramiden, Engel, Räuchermännchen und jede Menge anderer Deko. Auf vielem ist sie sitzen geblieben. "Die Leute kommen kurz vor Weihnachten, um sich einen neuen Krippenstall zu kaufen", weiß sie aus Erfahrung. Doch da ging schon nichts mehr.

Erstmal den Dienstag abwarten

Bislang hat sie für Ostern noch nichts bestellt. Sie möchte erstmal den Dienstag abwarten, an dem die Bundesregierung weitere Beschlüsse bekanntgeben wird. Doch selbst wenn der Lockdown irgendwann endet, die Menschen strömen nicht sofort in den Laden. Diese Erfahrung machte sie bereits 2020.

Ihre Mitarbeiter, eine Festangestellte und vier Aushilfen, sind in Kurzarbeit während sie die Zeit nutzt, um alles im Laden zu erledigen, was zu erledigen ist. Zum Beispiel die Inventur. Von Schublade zu Schublade kämpft sie sich durch ihr Sortiment. So vergehen die Tage. Denn nun macht sie auch Putz- und Aufräumarbeiten sowie die Buchhaltung selbst. Sogar am Sonntag hat sie den ganzen Tag gearbeitet, mit einer Tafel Schokolade als Mittagessen.

Schutzengel und Strohhalme

Um wenigstens noch ein paar der Wandkalender zu verkaufen, hat sie an die Schaufensterscheibe eine Liste mit den vorrätigen Themen gehängt. Man will ja sehen, was man sich an die Wand hängt. Neulich bestellte jemand einen der beliebten Schutzengel zum Abholen, ein anderer Strohhalme, um Sterne zu basteln. Den finanziellen Einbruch kann das nicht aufwiegen.

Ob die Frühjahr- und Ostersaison noch ein Erfolg wird, scheint unwahrscheinlich. Danach geht es üblicherweise mit Konfirmation und Kommunion weiter. Das war im vergangenen Jahr aufgrund der Verschiebungen auch ein Flop. Gefeiert wurde nur in ganz kleinem Kreis und Geschenke gab es kaum. Dasselbe gilt für Taufen und Hochzeiten. Dann kommt der Schulbeginn, danach geht es schon wieder Richtung Weihnachten.

Bedienung und Beratung

"Wir sind noch ein alter Laden, der auf Bedienung und Beratung aufgebaut ist", betont Hanne Henrichs, der der Kontakt zu ihren Kunden sehr fehlt. Für sie hält sie sogar noch Farbbänder für Schreibmaschinen, kleine Ringbucheinlagen, Tintenpatronen und vieles mehr bereit, was sonst so gut wie nirgendwo mehr zu haben ist.

Dennoch kennen viele diesen Laden nicht, wie die Fachfrau es immer wieder erlebt. "Das ist ein Fehler", sage sie dann immer und bekommt meistens recht.

Telefonischer Kontakt

Wer bei Tönnes-Henrichs "Der nette Geschenk- und Schreibwarenladen" etwas kaufen möchte, muss es telefonisch bestellen und an der Ladentür abholen: 0157/34256313 oder 0281/26165.