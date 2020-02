Olaf Henning, Ballermänner und Piraten feiern in Wesel

Wesel. Wegen des Hochwasser musste das Piratenfest vom Yachtclub in den Parkettsaal der Weseler Niederrheinhalle ziehen. Die Partygäste störte das nicht.

Es war ein ungewohnter Ort für „Piratenfest-Organisator“ Heinzi Müller und seine zahlreichen Gäste. Feierte man doch bei der dritten Auflage der Party nicht im kuscheligen Zelt am gewohnten Yachthafen, sondern hochwasserbedingt im Parkettsaal der Niederrheinhalle. „Nochmal ein großes Dankeschön an die Pächter Heike und Michael Lohmeyer, die spontan den Umzug ermöglichten“, so Heinzi Müller erleichtert.

Der guten Stimmung tat dieser Umzug aber keinen Abbruch. Zum dritten Mail in Folge war das Piratenfest ausverkauft und das, obwohl weder Büttenreden noch der Besuch von jecken Tollitäten auf dem Programm standen. Es wurde ganz einfach gefeiert, so auch beim Auftritt der Lokalmatadoren „Sue und Siggi“.

Es geht nicht ganz ohne Karneval

Aber so ganz ohne Karneval ging es auch beim Piratenfest dann doch nicht zu. Die Kindertanzgarde der heimischen Prinzengarde zeigte ihr Können und auch das Fanfarencorps Wesel (CCL) war vom Veranstalter erneut eingeladen worden. Nach dem furiosen Auftritt tobte das Zelt und das völlig zu Recht. Auch diese Mal lag der Schwerpunkt des Piratenfestes nicht beim traditionellen Schunkel-Karneval, obwohl auch bekannte Karnevals-Klassiker nicht fehlten. DJ Mario Maxim hatte einfach immer das richtige Händchen und zog mit Helenes „Atemlos“ oder „Cordula Grün“ schnell gekonnt das feierwütige Partyvolk auf seine Seite.

Doch Tanzen und Abfeiern war nicht der einzige Grund, der die vielen Menschen in den Parkettsaal gebracht hatte, vielmehr lockte sie der Stargast an diesem Abend. Keinen geringeren als Schlager-Urgestein Olaf Henning hatte nämlich Heinzi Müller für sein drittes Piratenfest nach Wesel holen können. Um Punkt 22.05 Uhr war es soweit und der Stargast enterte unter frenetischen Jubel die Bühne. Schnell brachte der 51-jährige Ex-Mann von Andrea Berg mit Songs wie „Die Manege ist leer“ oder natürlich seinem Klassiker „Cowboy und Indianer“ den Saal zum Toben. Und so war es erneut ein überaus gelungenes 3. Piratenfest, welches Lust auf die vierte Auflage machte.