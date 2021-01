Pedelec-Fahrerin in Hamminkeln verunglückt

Hamminkeln Eine 70-jährige Hamminkelnerin überquerte mit ihrem Rad die Straße und übersah dabei offenbar ein Auto. Sie wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag eine Hamminkelnerin schwer verletzt worden. Die 70-Jährige überquerte mit ihrem Pedelec die Weststraße in Richtung Daßhorst. Dort gibt es eine Verkehrsinsel als Überquerungshilfe, doch die Frau hielt nicht darauf an, um die Vorfahrt zu achten. Ein 59-jähriger Hamminkelner fuhr die Radfahrerin mit dem Auto an. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und dann zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Laut Polizei ist sie derzeit nicht akut in Lebensgefahr, sie wird im Krankenhaus behandelt.