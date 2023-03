Polizei sperrt Rheinbrücke in Wesel: Drahtseile schwanken

Wesel Wegen des starken Windes hat die Polizei die Rheinbrücke in Wesel am Freitagabend für den Verkehr gesperrt. Ein Experte wurde eingeschaltet.

Die Polizei hat am Freitagabend die Rheinbrücke in Wesel für den Verkehr gesperrt. Der Grund: Wegen des starken Windes schwankten einige Drahtseile der Brückenkonstruktion hin und her, zum Teil sind sie wohl auch aneinander geschlagen. Das berichtete die Polizeileitstelle auf Anfrage der NRZ. Es handele sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Es wurde ein Experte kontaktiert, um die Lage abzuschätzen“, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Gesperrt wurde die Brücke gegen 18.30 Uhr, wie lange die Sperrung noch andauert, war zunächst unklar. Rettungsfahrzeuge dürfen die Brücke in Schrittgeschwindigkeit passieren. Bis 22 Uhr gilt derzeit zudem eine Warnung vor Windböen des Deutschen Wetterdienstes.

