Rotary Club Lippe-Issel verkauft Berliner für guten Zweck

Kreis Wesel Mit dem Kauf der Süsswaren vom Hamminkelner Bastian Bors wird die Weseler Schrauber AG der Bürgerstiftung Kreativ unterstützt.

Der Rotary Club Lippe-Issel bittet auch in diesem Jahr wieder seine Berliner Aktion für den guten Zweck an. Immer zur Karnevalszeit backt Club-Mitglied Bäcker Bastian Bors aus Hamminkeln Berliner, um sie an Club-Mitglieder, aber auch an jedermann zu verkaufen. Ein Karton mit 24 Berlinern kostet 30 Euro. Mit dem Erlös Erlös fördert der Rotary Club Sozialprojekte. In diesem Jahr soll erneut die Schrauber-AG der Weseler Bürgerstiftung Kreaktiv unterstützt werden.

„Im vergangenen Jahr konnten wir der Schrauber-AG aus 3500 Euro übergeben und damit die wichtige soziale Arbeit, die dort geleistet wird, unterstützen“, betont der amtierende Präsident des Rotary Club Lippe-Issel, Ingo Bülow. Er hofft auf ein ähnlich gutes Ergebnis in diesem Jahr. Wir bieten die leckeren Berliner für Jedermann an und haben dafür jetzt auch einen Online-Bestell-Shop eingerichtet. Die Berliner-Aktion eigne sich besonders auch für Unternehmer, die ihren Mitarbeiter die Karnevalszeit – auch wenn oder gerade weil sie ausfällt – etwas versüßen möchte, unterstreicht der Präsident.

Es gibt auch einen Lieferdienst

Unter dem Stichwort „Berliner kaufen“ kann man die Backwaren auf der Internetseite www.shop.rc-lippe-is sel.de ganz bequem online bestellen. Auch größere Mengen sind möglich, so der Club.

Abgeholt werden können die bestellten Berliner am Mittwoch 3. Februar, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr im Backstuben-Café Bors, Weikenrott 9 in Hamminkeln. Der Rotary Club bietet auch einen Lieferdienst an. Eine Lieferung ist im Umkreis von 30 Kilometern gegen eine Gebühr von zehn Euro möglich. Diese zehn Euro kommen ebenfalls der Schrauber-AG der Bürgerstiftung Kreaktiv zugute. Die Lieferung erfolgt am 3. Februar vormittags. „Bestellen Sie unsere Berliner, genießen Sie sie und unterstützen Sie ein tolles Sozialprojekt“, hofft Bülow auf Unterstützung der Aktion.

