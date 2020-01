Polizeibericht Rücksichtsloser Radfahrer fährt in Wesel Mann mit Hund an

Wesel. Ein rabiater Unbekannter fährt einen 27-Jährigen von hinten an und beschimpft ihn. Dann flüchtet er. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 6 Uhr am Morgen einen rücksichtlosen Radfahrer auf der Poppelbaumstraße am Heubergpark beobachtet haben.

Der unbekannte Radfahrer hatte einen 27-jährigen Mann mit Hund von hinten angefahren, ihn beschimpft und zusätzlich beim Wegfahren den Mittelfinger ausgestreckt.

Der Radfahrer war mit einem schwarzen, neuwertigen Rad unterwegs. Er war dunkel gekleidet, hatte blondes, kurzes Haar und sprach akzentfrei Deutsch. Nach Angaben des 27-Jährigen sollen den flüchtigen Radfahrer mehrere Personen gesehen haben, die an der Bushaltestelle auf der Poppelbaumstraße gewartet haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0281/1070.