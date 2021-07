Saftige Heidelbeeren direkt vom Feld in Hünxe

Julia und Thomas Rühl bauen in Drevenack Heidelbeeren an.

Hünxe. Heidelbeeranbau ist in NRW eher ungewöhnlich - in Hünxe-Drevenack aber gedeihen die Früchte. Der Boden erfüllt die Bedürfnisse der Beere

Was unterscheidet eigentlich Blaubeeren von Heidelbeeren? „Nichts“, sagt Thomas Rühl aus fachlicher Sicht. Er muss es wissen: Auf acht Hektar baut der 42-Jährige die dicken saftigen Beeren an, die jetzt erntereif sind. Eigentlich sind Heidelbeeren in Niedersachsen zuhause, werden dort und in Polen angebaut. Alles hängt vom Boden ab, der locker und sauer sein muss. Drevenack bietet gute Voraussetzungen.

Zu wenig Fläche für Ackerbau und Viehzucht

Thomas Rühl führt den Hof in vierter Generation, hat ihn 2015 übernommen. Mit relativ wenig Land - zu wenig für die Viehhaltung. „Ich stand vor der Frage: Was muss ich machen, damit der Hof die Familie ernährt?“ Geht nicht, hatten ihm viele Kollegen seinerzeit gesagt.

Rühl war vorher im Ausland aktiv, hat dort Ackerbaubetriebe aufgebaut. Familienfreundlich war das nicht. So kam er auf die Heidelbeere, deren Wildform in den Mooren zuhause ist. Dort liegt der PH-Wert bei vier bis fünf, in Drevenack bei fünfeinhalb bis sechs. Das funktioniert, Rühl hat den Boden zusätzlich aufgelockert und verbessert.

Zwei Plantagen mit unterschiedlichen Sorten bewirtschaften Thomas und Julia Rühl, eine davon ist noch ganz jung. „Die Heidelbeeren wachsen in den Ertrag hinein“, erläutert Rühl, heißt: In jedem Jahr tragen die Sträucher reicher.

Vertrieb in den Supermärkten der Region

2019 hat er mit den Beeren begonnen. Erntehelfer sorgen dafür, dass die dicken Früchte gepflückt und verpackt werden. Sie gehen in die Region: Edekamärkte nehmen sie unter dem Label „aus bester Nachbarschaft“ in der „Wabe Wesel“ ab - 21 Läden in der Region. Auch einige Rewe-Märkte vertreiben die Pappschälchen mit dem blauen Bären, zudem fragen die Gastronomie und Bäckereien nach. Für einen Hofladen sei die Lage zu schlecht.

Die Erntesaison ist kurz, die Herausforderung besteht in der Logistik: Die frisch geernteten Beeren an den Kunden zu bekommen. Es ist die arbeitsreichste Zeit des Jahres, von der Pflanzphase seinerzeit abgesehen. Der Agrarbetriebswirt verzichtet auf Herbizide, daher muss er dafür sorgen, dass das Unkraut zwischen den Büschen entfernt wird und das Gras zwischen den Reihen gemäht ist. Im Januar/ Februar und im September steht der Strauchschnitt an: 30.000 Pflanzen müssen dann innerhalb von zwei Wochen gestutzt werden. „Sie würden sonst sehr groß und die Beeren sehr klein“, erläutert Rühl. Das würde die Ernte erschweren - und den Absatz, denn die Kunden wollen dicke Beeren.

Der Kundengeschmack verändert sich ständig

Eigentlich könnten diese Heidelbeersträucher sehr lange liefern. „In Amerika ernten drei Generationen am selben Strauch.“ Dennoch werden wohl in 15 Jahren die ersten Sträucher wieder durch andere Sorten ersetzt: Der Geschmack der Kunden ändert sich. Sieben Sorten gibt es auf dem Hof, sie unterscheiden sich in Geschmack und Erntezeit.

Die absolut pflegeleichte und frostfeste traditionelle Sorte „Duke“ ist früh reif, hat aber wenig Säure. „Die Verbraucher mögen lieber saure Beeren“, so Rühl. Sorten wie „Topshell“ liefern das – allerdings ist auf einem Bereich der Plantage die Ernte ausgeblieben, der Januarfrost hat die früh angelegten Blütenknospen zerstört.

Ausschuss fällt bei der Heidelbeerproduktion kaum an. „Die weicheren Beeren gehen zu van Nahmen zum Entsaften“, erläutert Julia Rühl, „oder sie werden zu Marmelade“. Es ist der Familie wichtig, möglichst wenig wegzuwerfen, nur die absolut grünen Beeren, die schonmal mitgepflückt werden, sind unbrauchbar.

Übrigens: Von Blaubeeren bekommt man keine blauen Zähne mehr. „Die Wildform hatte blaues Fruchtfleisch, heute ist es weiß.“ Thomas und Julia Rühl sowie ihre Kinder Hanna und Philipp naschen selbst immer wieder - direkt vom Strauch, das ist das Privileg der Erzeuger.

