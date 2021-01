Schachverein Wesel ist stolz auf die Auszeichnung

Wesel Schach ist ein Spiel alle Generationen geeignet. Der Schachverein Wesel gehört zu den Ehrenamtspreisträgern. Jugend steht im Fokus.

Der Anruf aus dem Büro der Bürgermeisterin hat Ulrich Dimmek doch sehr überrascht. Erwartet hatte er ihn ohnehin nicht. Und so freut er sich über die Nachricht, dass der Schachverein Wesel 1928 einer der Preisträger des Ehrenamtspreises der Stadt Wesel für das Jahr 2020 ist. „Das musste ich erst einmal verarbeiten“, sagt der langjährige 1. Vorsitzende des einzigen Weseler Schachvereins. Natürlich habe er sofort seine Vorstandskollegen informiert, anschließend per E-Mail alle Vereinsmitglieder. Erfreut und stolz seien die Mitglieder gewesen, sagt Ulrich Dimmek, der gern betont, dass sich besonders der umfangreiche Vorstand immer als Team versteht.

Jugendarbeit hat einen hohen Stellenwert

Eine intensive Jugendarbeit hat im Verein eine lange Tradition, auch wenn der überragende Gewinn der Deutschen Vizemeisterschaft der Jugend 1982 schon lange Geschichte ist. So sei es in Schachvereinen auch nicht selbstverständlich, dass es einen Jugendwart gebe, betont der Vorsitzende. Mittlerweile sind bereits drei Jugendliche in der Vereinsarbeit aktiv. Kein Wunder, dass auch der Stadtsportbund die ehrenamtliche Jugendarbeit der Schachfreunde honoriert: 2018 und 2019 erhielt man jeweils den Preis „Junges Ehrenamt“.

Um dem Nachwuchs eine realistische Verbesserung der eigenen Spielstärke zu ermöglichen, habe man auch für viel Geld einen professionellen Trainer engagiert. Diese intensive Förderung kommt gut an bei den jungen Spielern, die ein gutes Viertel der Mitglieder stellen. Davon profitiert dann auch schon mal ein Knirps, der sich verbessern will und klagt: „Gegen Opa gewinne ich ja schon immer.“

Schach kann die Konzentrationsfähigkeit schulen

Gelegentlich kommen besorgte Eltern zum Weseler Schachverein. Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder als unruhig gelten, „lernen, sich diszipliniert zu verhalten und können sich manchmal besser konzentrieren“, erläutert der Schachexperte. Wie gut, dass es auch einige Pädagogen im Verein gibt, die die Jugendarbeit unterstützen und „den Umgang mit schwierigen Teilnehmern vermitteln.“

Der Verein ist hauptsächlich männlich - leider

Natürlich bietet der Verein auch seine Unterstützung im schulischen Bereich an. Ulrich Dimmek, seit einiger Zeit im Ruhestand, vermittelt Schulschach an Weseler Grundschulen. Leider musste er gerade coronabedingt seine Aktivitäten in einer Gruppe einstellen, die aus jeweils sechs Jungen und Mädchen bestand. Besonders habe er sich über das Interesse der Mädchen gefreut, erzählt er und ergänzt mit Bedauern, dass es in seinem eigenen Verein nur zwei weibliche Mitglieder gebe.

Selbstverständlich ist für den Vorsitzenden auch, dass sich der Verein nach außen präsentiert. „Wie sind mit unseren Jugendlichen auch bei den PPP-Tagen dabei“, erzählt er. Der Weseler Schachverein 1928 versteht sich traditionell als weltoffen. Das zeigt auch die Mitgliederstruktur, die eine Vielzahl unterschiedlicher Nationalitäten ausweist.

Sogar bis nach Afrika reichen mittlerweile die Kontakte. Mit vielseitigem Material, wie Schach-Computer, Software, Fachbüchern und Spielmaterial wird in Namibia der Aufbau einer Schachgemeinschaft unterstützt.

