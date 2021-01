Schermbeck: Mit Geigenklängen für mehr Nachhaltigkeit

Schermbeck Die Geigerin Lea Brückner spielte auf dem Biohof Deiters - und will damit den Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft lenken.

Gemeinsam beratschlagten Lea Brückner, ihre Mutter und Simone Deiters-Schwerthöffer vom Biohof in Schermbeck die nächste Einstellung. „Wir gehen jetzt mit einer gepackten Kiste über den Hof und stellen sie dann in den Wagen“, einigten sich die drei auf die Szene. Und so schritten die junge Musikerin und die Frau vom Biohof mit dem Handy gemeinsam über das Hofgelände.

Zuvor hatte die Geigerin in dem Hofladen von Deiters ihr Instrument hervorgeholt und den ersten Satz der „Bach-Partita E- Dur“ dargeboten, während ihre Mutter aufzeichnete. „Da waren auf einmal alle still - und dann kam die Gegenmusik. Das war schon irre“, berichtete Simone Deiters-Schwerhöffer. Die Geigerin spielt auf Bio-Höfen der Niederrhein-Region - und will so den Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft lenken.

So brachte die junge Musikerin aus Straelen mit ihrem Instrument dem Hausschwein und den Kühen auf dem Feld ein Ständchen dar. „Die fanden das alle sehr schön. Die waren interessiert, und die Kühe kamen tatsächlich auf der Wiese angelaufen“, stellte die Hausherrin fest.

Interviewsequenzen über den Bio-Familienbetrieb

„Die waren tatsächlich sehr nahe , aber wir waren ja noch durch den Zaun getrennt“, so die 23-Jährige. „Aber ich bin ja ein absolut tierlieber Mensch – ich habe keine Berührungsängste. Für mich ist das eher toll, wenn ich von Tieren umgeben sein kann.“

Simone Deiters-Schwerthöffer durfte in Interviewsequenzen ausführlich über den seit über dreißig Jahren bestehenden, 38 Mitarbeiter starken Bio-Familienbetrieb berichten, der Bioprodukte in dem Hofladen verkauft und nach individueller Online-Bestellung über einen Lieferservice im Umkreis von 50 Kilometern Kisten ausliefert.

Seit gut drei Wochen fährt Lea Brückner mit ihrer Mutter zu den Bio-Höfen am Niederrhein. „Die Bühnen sind zu und ich habe deshalb keine Möglichkeit, irgendwelche sozialen Projekte zu machen. Sonst thematisiere ich immer bei meinen Konzerten etwas – oder ich sammele Spenden für gemeinnützige Vereine.“

Die Mutter als Kamerafrau auf dem Biohof Deiters

So entstand die Idee, nach Möglichkeit pro Woche mindestens ein Video zwischen sechs und 15 Minuten zu produzieren, „wo ich zu den Höfen in der Region fahre, die nachhaltige Landwirtschaft betreiben, meine Geige mitnehme, vor Ort spiele und mit den Personen Interviews mache.“ Ihre Mutter fungiert dabei als provisorische Kamerafrau, „die wegen Corona als einzige Person aus meinem Haushalt dabei ist. Man will sich ja auch an die Regeln halten.“

Lea Brückner rief ein paar Höfe an, besuchte „La´Bio“ in Straelen, den Kervendonker Rouenhof und den Kamp-Lintforter Biolandhof Frohnenbruch. Bei den Interviews wolle sie herauszuarbeiten, was ist wichtig an Bio. "Warum ist es wichtig für die Umwelt, für den Konsum.“ Denn auch nach Corona sei die Frage, woher alles kommt, in Zukunft weiter wichtig.

Auf andere Themen lenken

Es gehe darum, den Fokus auf die neben Corona existierenden Themen zu lenken. „Corona heißt nicht, dass es nicht auch noch Tierleid, den Klimawandel und CO2-Ausstoß gibt. Die bleiben nicht stehen, aber sind ein Jahr auf der Strecke geblieben.“ Es genüge nicht, „wenn der World Wildlife Fund aktuell berichtet, dass ein Drittel aller Pflanzen und Tiere auf der Welt um das Überleben kämpfen, alle nur mal kurz sagen, wie schlimm das ist – und dann geht alles so weiter.“ Denn nicht nur bei Corona heiße es : „Wir sitzen alle im gleichen Boot.“

Simone Deiters-Schwerthöffer begrüßte die Idee, dass auch junge Leute die Nachhaltigkeit in den Vordergrund bringen wollen. "Und die Idee fand ich witzig, mit einer Geige auf dem Bauernhof zu spielen.“ Sie habe sich vorher die Videos auf Youtube angesehen. Jetzt ist sie auf die Reaktionen gespannt, die die Aufnahmen mit sich bringen werden. Neben „Music goes Bio“, unter diesem Titel sind die Videos bei Youtube zu finden, hat Brückner noch weitere Themenfelder wie Gleichstellung oder „Klima und Umwelt“ im Sinn. Und als Idee für eine Video-Fortsetzung schwebt ihr das Thema „Kosmetikbranche und Tierversuche“ vor. „Da lasse ich mir noch was Spannendes einfallen.“