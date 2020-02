Schermbeck. 2019 war ein Rekordjahr für die Volksbank in Schermbeck – dennoch blickt der Vorstand mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.

Schermbeck: Volksbank verwaltet eine Milliarde Kundengelder

Das Geschäftsjahr 2019 sei, so Norbert Scholtholt, für die Schermbecker Volksbank eines der besten Geschäftsjahre überhaupt gewesen. Allerdings müsse man sich, darüber sind sich die Vorstände Norbert Scholtholt und Rainer Schwarz sicher, auf schwierige Zeiten einstellen. Bei der Jahreskonferenz schauten die Vorstände zufrieden auf ihre Bilanz.

„Wir haben zum ersten Mal die Marke von einer Milliarde Euro betreuter Kundengelder übersprungen“, und dies sei, laut Scholtholt, trotz der Großwetterlage von Niedrigzins, Regulatorik, Digitalisierung sowie Fachkräftemangel mit Blick auf den demografischen Wandel, eines der besten Ergebnisse, den die Bank überhaupt eingefahren habe.

Absolute Gewinne der Volksbank Schermbeck werden zurückgehen

Fakt sei allerdings auch, betonte Scholtholt, dass gleichzeitig die absoluten Gewinne der Bank weiter zurückgehen werden. Geschuldet sei dies den anstehenden Niedrigzinsdebatten. Durch das gute Ergebnis plane die Bank, ihren 12.000 Mitgliedern eine Dividende von 6 Prozent auszuschütten. Die Bankrücklagen sollen um 3,5 Mio. Euro aufgestockt werde.

Zeit, sich entspannt zurücklehnen? Nicht ganz, denn Scholtholt und Schwarz schauen mit sehr gemischten in die Zukunft: „Was wir hier feststellen ist zwar eine super Entwicklung des letztens Jahres, aber trotz größeren Volumens bleiben insgesamt weniger Ertrag hängen. Wir erkennen deutlich, dass wir das Geld aus dem normalen zinstragendenden Geschäft heraus in den nächsten Jahren nicht mehr erreichen werden.“

Betreutes Kundenvolumen von 1,081 Milliarden Euro

Ein Blick auf die Zahlen zeige, so Rainer Schwarz, dass trotz der widrigen Umstände die Volksbank 2019 eine Top-Entwicklung gemacht habe. Ein neuer Rekord liege bei dem betreuten Kundenvolumen mit einer Gesamtsumme von 1,081 Mrd. Euro. Das sei eine Steigerung von 9,6 Prozent gegenüber 2018.

Auch die Entwicklung im Kreditgeschäft sei mit 100 Mio. Euro neuer Kredite auf einem Höchststand. Eine weitere Steigerung verzeichnet die Bank bei den Kundeneinlagen von 323,5 Mio. Euro, ein Plus von 8 Prozent sowie einen Kundenbestand in Wertpapieren von 153 Mio. Euro (plus 27,5 %).

Das intensive Neugeschäft in Wertpapieren belege, dass Anleger alternative Wege zum Niedrigzins suchen, so Scholtholt. Der Blick auf den Niedrigzins seien schon desaströs, so Schwarz. Im Gegensatz zu früher, wo der Passiv-Zins auf Null gehalten werde, sollen aber die Sparer derzeit nicht belastet werden. „Wir sehen den Verlauf als sehr kritisch an und können uns nicht vorstellen, dass die meisten unserer Kunden von dem Negativzins betroffen sein werden“, fügte Schwarz hinzu.

Eine Million Gewerbesteuer für die Gemeinde Schermbeck

Stolz zeigten sich die Vorstände darüber, dass ihre Genossenschaftsbank die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ erhalten habe. Insgesamt beschäftigt die Bank 75 Angestellte und hat aktuell 18.000 Kunden. Freuen darf sich, so Schwarz die Gemeinde Schermbeck über eine Gewerbesteuereinnahme von voraussichtlich einer Mio. Euro.

Die Bank plant einen Erweiterungsumbau an der Mittelstraße. Dort sollen Abteilungen, dazu gehöre auch die Volksbank direkt gegenüber dem Rathaus mit rund 15 Angestellten, zusammengelegt werden. Die Planungen zum konkreten Umbau seien soweit abgeschlossen. Nun wird der Bauantrag eingereicht.