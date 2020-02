Wesel. Wohnungen sind in Wesel schwer zu finden. Dennoch stehen viele Häuser und Wohnungen jahrzentelang leer. Die SPD will dagegen rechtlich vorgehen.

Schrottimmobilien: SPD kämpft gegen den Leerstand in Wesel

Wohnraum ist gefragt in Wesel – und es gibt zu wenig davon. Die SPD will jetzt etwas gegen die zahlreichen leerstehende Häuser und Wohnungen unternehmen. Solche wie das Haus am Kaiserring 27 bis 29, ehemals Hotel am Ring, später Bordell und seit 25 bis 30 Jahren leerstehend.

Es ist ein großer Altbau, der „locker Platz für acht Wohnungen“ bietet, so SPD-Fraktionschef Ludger Hovest. Genau weiß das niemand, denn es ist nicht klar, wie groß das Gebäude wirklich ist.

Hotel Bürick steht seit rund 20 Jahren leer. Auf dem großen Grundstück könnten Eigenheime entstehen. Foto: Arnulf Stoffel / ffs

Oder das ehemalige Hotel Bürick, ebenfalls seit zwei Jahrzehnten ungenutzt und wohl abbruchreif. Für den Ausschuss für Stadtentwicklung beantragt die SPD jetzt den Tagesordnungspunkt „Schrottimmobilien und Wohnungsleerstand“ und sucht nach rechtlichen Wegen, um die Eigentümer zu zwingen, ihre Immobilien wahlweise zu sanieren um Wohnraum anzubieten oder zu verkaufen.

Schandfleck Hotel Bürick soll abgebrochen werden

In Büderich soll das Hotel Bürick den Eintrag „Sonderstandort Hotelnutzung“ in den Bebauungs- und Nutzungsplänen verlieren, um Bewegung in die Sache zu bringen. Nach dem Abbruch könnten hier Eigenheime entstehen, wie auch die CDU es gefordert hat. Die Nachfrage ist groß, sagt Peter Schmidt, Vorsitzender des Heimatvereins Büderich und Gest. Ludger Hovest, SPD-Fraktionschef, bezeichnet das Haus als Schandfleck.

SPD-Ratsherr Rolf Blommen ist aufmerksam durch die Fußgängerzone gegangen. Allein im Bereich Brückstraße, Viehtor bis zum Berliner Tor hat er 25 bis 30 leerstehende Wohnungen ausgemacht. Die Sozialdemokraten wissen, dass es vermutlich mehr sind – in den Nebenstraßen oder hinter verschlossenen Jalousien. Und dass diese Wohnungen in der Regel nicht mehr vermietbar sind.

Wohnungen sind nicht zu vermieten – Sanierung notwendig

„Ihre ursprünglichen Eigentümer sind meist verstorben, die Erben leben anderswo“, erläutert Ulla Hornemann, die die Häuser „Hütten“ nennt, denn: Sie hätten häufig keine Heizung, „da ist seit 70 Jahren nichts gemacht worden“. Jemand muss sie kernsanieren. So wie es beispielsweise mit dem alten Paulaner geschehen sei.

Die SPD will, dass die Stadt sich an die Eigentümer wendet und sie auffordert, etwas zu tun. Gleichzeitig solle sie sich als Vermittler anbieten für Verkaufswillige, die sich eine Sanierung nicht leisten können oder wollen. „Es soll nicht gleich der Hammer herausgeholt werden. Aber irgendwann muss auch das sein“, sagt Hovest, der die Stadt in der Rolle der Vermittlerin sieht.

https://www.nrz.de/staedte/wesel-hamminkeln-schermbeck/bauverein-wesel-die-vernunft-hat-sich-durchgesetzt-id212268375.htmlZum Vorbild nehmen sich die Sozialdemokraten die Aktivitäten des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer und seines Duisburger Kollegen Sören Link, die konsequent mit rechtlichen Mitteln gegen Leerstände und Schrottimmobilien vorgehen. Der SPD liege es am Herzen, dass es in Wesel genug guten Wohnraum gebe. Hovest verweist darauf, den Bauverein vor den „Heuschrecken“ gerettet zu haben, nun gehe es darum, die Immobilieneigentümer in die Verantwortung zu nehmen.