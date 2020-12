Schützen bangen erneut um ihre Volksfeste

Wesel Während in Hünxe-Krudenburg das Schützenfest bereits abgesagt ist, beobachten viele Vereine rund um Wesel das Geschehen und hoffen.

Kreis Wesel. Mit Blick auf das Volksfest 2020 haben sich im Sommer viele Schützen über die Corona-Ausfälle hinweg getröstet. Doch auch die kommende Brauchtumssaison wackelt. „Wir haben unser Fest bereits abgesagt“, sagt Alfred Schüring, Präsident der Schützen in Hünxe-Krudenburg, „Es wird wieder nichts, ich rechne auch nicht damit, dass die Drevenacker, Hünxer und Bruckhausener feiern.“

Die wirtschaftlichen Risiken sind enorm

Grund für die Absagen sind die Kosten: „Wir müssen ja im Vorlauf einen Zeltvertrag abschließen, für den Fall, dass die Feste vielleicht erlaubt werden.“ Und selbst wenn, hängt vieles von den Auflagen ab. „Die Frage ist, ob sich das wirtschaftlich rechnet.“ Zu groß erscheinen den Hünxern die Risiken.

In Wesel wartet man dagegen noch ab. André Nitsche, Präsident der , nennt die aktuelle Lage „die Findungsphase“, „wir beobachten mit Argusaugen und wollen noch keine vorzeitigen Schlüsse ziehen“. Verträge habe man schon geschlossen, allerdings mit Ausstiegsklausel. „Wir haben umsichtig verhandelt und schauen jetzt mal, was nach dem 10. Januar kommt.“ Auch steht die Jahreshauptversammlung noch aus.

Verträge mit Hintertür abgeschlossen, zur Sicherheit

Bislich würde den Anfang des Festreigens Anfang Mai machen. Präsident Andreas Michelbring sagt, dass alle Verträge mit Vorbehalt geschlossen wurden. „Wenn wir nur mit 50 Leuten feiern dürften, würde uns das ruinieren“, sagt er. Alle Vertragspartner seien einverstanden.

Derzeit sehe er aber noch keine Veranlassung, abzusagen. „Wir halten die Füße still, im Frühjahr ist noch Zeit genug, um zu entscheiden.“ Ohnehin ist man in Bislich kreativ. Normal wären am Festsamstag 800 bis 1000 Leute beim Fest. „Das wird so nicht gehen“, sagt Michelbrink. „Wir könnten abspecken oder open air feiern, es gibt tausend Möglichkeiten.“ Im ersten Lockdown war den .

Vergleichsweise entspannt ist auch Ferdi Breuer, Präsident der . „Unser Fest ist recht spät im September“, sagt er, „wir planen so, als ob es stattfindet. Der späte Termin ist auch die große Hoffnung der Bürgerschützen, dennoch haben auch ihre Verträge zur Sicherheit Hintertüren, damit der Verein nicht auf den Kosten sitzen bleibt.

Warten auf eine klare Ansage des Bürgermeisters

In Brünen schaut Dirk Holsteg skeptisch auf das anstehende Brauchtumsjahr. „Wir wären im Juli die letzten“, sagt er. Abgesagt ist nichts und vor der Generalversammlung im März wird sich daran auch nichts ändern. Dennoch: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir feiern können.“

Im Februar soll es ein Treffen der Schützenpräsidenten beim Bürgermeister geben, so es denn stattfinden kann. „Wir stimmen uns mit dem Bürgermeister ab und brauchen klare Ansagen aus dem Rathaus“, sagt Holsteg. Das Zeltproblem hat sein Verein nicht, denn die Reithalle steht ja zur Verfügung.

Die Schützen , soviel ist klar. „Wir sind normal viel unterwegs, gestalten gerne, sind gern gesellig“, sagt Holsteg. „Das tut schon weh…“