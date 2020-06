Schwere Zeiten für die Linken in Schermbeck

Die Partei „Die Linke“ durchlebt mit ihrem Schermbecker Ortsverband in vielerlei Hinsicht aktuell eine schwere Krise. Der bisherige Vorsitzende Michael Giel erklärte auf NRZ-Anfrage: „Ich bin vor anderthalb Monaten von allen meinen Ämtern zurückgetreten.“

Gesundheitliche Gründe

Der 59-Jährige ergänzte dazu: „Aus gesundheitlichen Gründen bin ich leider nicht mehr in der Lage dazu.“ Er bleibe aber selbstverständlich der Linken weiterhin verbunden. Laut Giel gab es zuletzt auch keinen Stellvertreter, da Stephan Leifeld diesen Posten bekanntlich schon vor geraumer Zeit aufgeben und eine eigene linke Partei in Schermbeck gegründet hat. „Als ich vom Vorsitz zurückgetreten bin, hatten wir meines Wissens elf Mitglieder“, berichtet der Ex-Vorsitzende, dessen Familie ihn bei der Parteiarbeit unterstützt hat.

Bekannt ist Michael Giel vielen auch aus "DJ Schermi", wenn er von seinem Wohnzimmer aus eine Radiosendung übers Internet moderiert.

Laut Sascha Wagner, Fraktionsvorsitzender der Linken auf Kreis-Ebene, sei die Mitgliederzahl in Schermbeck mittlerweile im einstelligen Bereich angekommen.

Düstere Aussicht vor der Wahl

„In Schermbeck hatten wir schon immer einen schweren Stand“, ergänzt Wagner, der auch für die kommenden Monaten und mit Blick auf die Kommunalwahl keine Perspektive für den Ortsverband sieht: „Es ist schonmal völlig klar, dass wir dort keinen Bürgermeisterkandidaten stellen können. Wir werden auch vermutlich bei der Kommunalwahl in Schermbeck nicht antreten - ich denke nicht, dass wir das personell stemmen können. Doch letztlich wird darüber im Kreisvorstand in der kommenden Woche beraten“, so der Kreis-Linke.

Wagner hat „volles Verständnis“ für die Entscheidung von Michael Giel, doch er sieht gerade jetzt in Corona-Zeiten kaum eine Möglichkeit, die Linken in Schermbeck kurzfristig wieder zu neuem Leben zu erwecken.